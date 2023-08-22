Одразу два дієтологи назвали рослинні олії та штучні підсолоджувачі -інгредієнтами, що здатні не просто звести нанівець усі дієти, спрямовані на зниження ваги, а й завдати шкоди здоров’ю.

Експертки з харчування, дієтологи Ліза Річардс і Джоанна Вен одноголосно підтвердили: названі дієтичні продукти, точніше так звані дієтичні продукти, абсолютно не придатні для дієт, причому для будь-яких.

Хоча багато хто вважає, що замінивши вершкове масло та інші тваринні жири рослинними, а цукор – підсолоджувачами, можна не турбуватися про свою вагу зокрема та здоров’я загалом.

Ну, здавалося б, яка шкода може бути від рослинних олій, адже їх отримують з овочів, а овочі — корисні, правильно?

– Не зовсім. Багато рослинних олій можуть викликати запалення через дисбаланс жирних кислот омега-6 і омега-3, – пояснює Річардс.

За її словами, обидва типи кислот справді необхідні для здоров’я, але, приміром, кукурудзяна, соєва та соняшникова олії містять надмірну кількість омега-6 жирних кислот, які за надмірного споживання продукту можуть призвести до запальних процесів у шлунку та кишечнику.

– Навпаки, омега-3 жирні кислоти, що містяться в жирній рибі, лляному насінні та волоських горіхах, мають протизапальні властивості, – зазначає Річардс.

Дієтолог пропонує замінити перелічені рослинні олії оливковою, яка містить збалансовану кількість корисних жирних кислот.

Другий підступний продукт – штучні підсолоджувачі.

Оскільки всі знають, що споживання надто великої кількості цукру може призвести до низки ризиків для здоров’я, включно зі збільшенням ваги та діабетом, штучні підсолоджувачі вийшли в харчуванні на перший план як єдино можлива альтернатива цукру.

– Штучні підсолоджувачі дійсно альтернатива цукру, але не корисна і небезпечна, – каже Джоанна Вен.

За її словами, часте використання штучних підсолоджувачів може і майже завжди призводить до збільшення ваги та інших проблем зі здоров’ям. Обходьтеся зовсім без них, віддіючи перевагу солодким фруктам.

Хоча внесення змін до свого раціону і відмова від двох названих продуктів спочатку може здатися важкою, але згодом ваше тіло скаже вам спасибі.

Дієтологи резюмують, що тільки здорове харчування в поєднанні з фізичними навантаженнями зроблять вас на крок ближче до більш тонкої талії.

Джерело: SheFinds