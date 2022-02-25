Столичні пункти прийому всіх бажаючих здати кров працюватимуть щодня з 8:00 до 18:00. У нічну зміну фахівці будуть переробляти кров і її компоненти. Таке рішення було ухвалене Київською міською державною адміністрацією для забезпечення підтримки достатнього запасу крові та безперебійного забезпечення нею лікувальних закладів.

Відзначається, що протягом лише одного дня, 24 лютого, до пунктів забору крові прийшли 494 жителя столиці. Це майже втричі більше, ніж в середньому зазвичай.

У зв’язку з переходом на цілодобовий режим роботи працюватимуть два пункти забору за адресами:

вул. Максима Берлінського, 12 (з 8.00 – 18.00)

вул. Петра Запорожця, 26 (з 8.00 – 18.00)

Додаткову інформацію можна дізнатися за телефонами: 093-158-47-55 (Петра Запорожця, 26); 093-199-34-16 (Берлінського, 12).

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Також пропонуємо перелік адрес аптек КП Фармація, що працюють у штатному режимі.