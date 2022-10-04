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Двоє дітей померли: у вересні від отруєння грибами постраждало 24 українці

4 Жовтня 2022, 11:22
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гриби
Джерело: Depositphotos

Згідно зі статистикою Центру громадського здоров’я, у вересні в Україні зареєстровано 24 отруєння дикорослими грибами. Постраждали 13 дорослих і 11 дітей. Двоє дітей, на жаль, померли.

– Найчастіше причиною отруєння стає вживання страв і консервації з красноголовцями, опеньками, сироїжками, маслюками, дикорослими печерицями, вешенками, невідомими дикорослими грибами, – йдеться в повідомленні ЦГЗ.

Відзначається, що гриби досить специфічний продукт. Вони містять значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор).

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Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється в шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають важкою їжею.

Важливо! Вживати гриби не рекомендовано вагітним, матерям-годувальницям і літнім людям. Не слід годувати грибами або стравами з них дітей до 12 років.

Як не отруїтися грибами:

  • Краще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх на гриби, вирощені штучно, які підлягають контролю і продаються в торговій мережі.
  • Не купуйте гриби на стихійних ринках.
  • Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.
  • Збирайте тільки добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву відразу викиньте гриб, не залишайте його поруч з іншими.
  • Не беріть занадто молоді або старі гриби – їх легко переплутати з отруйними.
  • Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.
  • Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.
  • Не пробуйте сирі гриби.
  • Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні потрібно викинути.
    Готуйте гриби протягом першої доби після збору.
  • Варіть гриби не менше трьох разів, кожен раз у свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.
  • Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не довше доби.

Симптоми отруєння грибами

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів:

  • нудота;
  • блювання;
  • різкий біль в животі;
  • діарея;
  • запаморочення;
  • підвищення температури тіла;
  • зниження пульсу;
  • судома;
  • відтік крові від кінцівок (холодні руки і ноги);
  • марення, поява галюцинацій.

При наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря!

Джерело
Центр громадського здоров’я
Теги
Гриби отруйні гриби поради лікаря статистика
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