Згідно зі статистикою Центру громадського здоров’я, у вересні в Україні зареєстровано 24 отруєння дикорослими грибами. Постраждали 13 дорослих і 11 дітей. Двоє дітей, на жаль, померли.
– Найчастіше причиною отруєння стає вживання страв і консервації з красноголовцями, опеньками, сироїжками, маслюками, дикорослими печерицями, вешенками, невідомими дикорослими грибами, – йдеться в повідомленні ЦГЗ.
Відзначається, що гриби досить специфічний продукт. Вони містять значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор).
Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється в шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають важкою їжею.
Важливо! Вживати гриби не рекомендовано вагітним, матерям-годувальницям і літнім людям. Не слід годувати грибами або стравами з них дітей до 12 років.
Як не отруїтися грибами:
- Краще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх на гриби, вирощені штучно, які підлягають контролю і продаються в торговій мережі.
- Не купуйте гриби на стихійних ринках.
- Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.
- Збирайте тільки добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву відразу викиньте гриб, не залишайте його поруч з іншими.
- Не беріть занадто молоді або старі гриби – їх легко переплутати з отруйними.
- Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.
- Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.
- Не пробуйте сирі гриби.
- Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні потрібно викинути.
Готуйте гриби протягом першої доби після збору.
- Варіть гриби не менше трьох разів, кожен раз у свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.
- Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не довше доби.
Симптоми отруєння грибами
Ознаки отруєння грибами можуть проявитися через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів:
- нудота;
- блювання;
- різкий біль в животі;
- діарея;
- запаморочення;
- підвищення температури тіла;
- зниження пульсу;
- судома;
- відтік крові від кінцівок (холодні руки і ноги);
- марення, поява галюцинацій.
При наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря!