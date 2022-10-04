Згідно зі статистикою Центру громадського здоров’я, у вересні в Україні зареєстровано 24 отруєння дикорослими грибами. Постраждали 13 дорослих і 11 дітей. Двоє дітей, на жаль, померли.

– Найчастіше причиною отруєння стає вживання страв і консервації з красноголовцями, опеньками, сироїжками, маслюками, дикорослими печерицями, вешенками, невідомими дикорослими грибами, – йдеться в повідомленні ЦГЗ.

Відзначається, що гриби досить специфічний продукт. Вони містять значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор).

Зараз дивляться

Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється в шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають важкою їжею.

Важливо! Вживати гриби не рекомендовано вагітним, матерям-годувальницям і літнім людям. Не слід годувати грибами або стравами з них дітей до 12 років.

Як не отруїтися грибами:

Краще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх на гриби, вирощені штучно, які підлягають контролю і продаються в торговій мережі.

штучно, які підлягають контролю і продаються в торговій мережі. Не купуйте гриби на стихійних ринках.

Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.

Збирайте тільки добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву відразу викиньте гриб, не залишайте його поруч з іншими.

Не беріть занадто молоді або старі гриби – їх легко переплутати з отруйними.

Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.

Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.

Не пробуйте сирі гриби.

Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні потрібно викинути.

Готуйте гриби протягом першої доби після збору.

ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні потрібно викинути. Готуйте гриби протягом першої доби після збору. Варіть гриби не менше трьох разів, кожен раз у свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.

З берігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не довше доби.

Симптоми отруєння грибами

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів:

нудота;

блюв ання ;

; різкий біль в животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

судома;

відтік крові від кінцівок (холодні руки і ноги);

марення, поява галюцинацій.

При наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря!