Експерти запевняють, що правильне дихання – це дихання не грудьми, а животом.

Хоч яким дивним це твердження не здавалося б спочатку, та аргументи лікарів змушують замислитися.

Якщо подивитися на дітей, то можна помітити, що вони дихають за допомогою живота. Доктор Стейсі Семпсон запевняє, що малюки несвідомо все роблять правильно.

Зараз дивляться

Згодом люди припиняють так робити і звикають дихати грудьми.

За словами Семпсон, наші легені здатні вмістити близько 4-6 л повітря. Грудне дихання дає змогу наповнити їх лише на 500 мл, хоча діафрагма може забезпечити до 3 л.

За словами експертів з Американської асоціації легень, дихання грудьми замість насичення легень киснем тільки послаблює м’язи діафрагми і погіршує поставу людини.

Причому, зауважте, не йдеться про те, дихати носом чи ротом. На думку експертів, саме дихання через ніс сповільнює втягування повітря, змушуючи легені працювати ефективніше.

Це також сприяє надходженню в організм оксиду азоту, який допомагає переносити кисень по всьому тілу.

Користь дихання через ніс полягає у фільтрації токсинів і алергенів, нагріванні надто холодного повітря та його зволоженні за підвищеної сухості.

Але потрібно навчитися задіювати у процесі цього діафрагму!

Так ви збільшите кількість повітря, що надходить в організм, і поліпшите насичення його клітин киснем.

Згідно з деякими дослідженнями, таке дихання розслабляє тіло, сприятливо впливає на травну систему й навіть може зміцнити імунітет.

Для цього потрібно вдихати повітря носом протягом 4 сек, після чого затримувати дихання на 7 сек і видихнути протягом 8 сек через рот. Але тільки за допомогою діафрагми!

Щоби вдалося, потрібно сісти в зручній позі або навіть лягти на килимок. Далі одну руку покладіть на груди, а іншу на живіт. Відчуйте під час дихання піднімання й опускання живота, та груди мають залишатися нерухомими.

Що частіше ви звертатимете увагу на своє дихання, то сильніше проявиться корисний ефект.

Джерело: Medical News Today