Дитячі фобії дорослих

Згідно з опитуванням, у якому взяли участь 2 тис. британців, 56% визнали, що досі бояться темряви, 27% з них спить з увімкненим світлом, 26% може заснути, якщо працює телевізор, а 17% – якщо грає заспокійлива музика.

Деякі ірраціональні страхи, які залишилися з дитинства – це біг по сходах без світла (19%), ховання під ковдрою під час грози (12%), переконання, що купа одягу – це чудовисько (10%), а скрип труб – це привид.

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41% респондентів заявили, що їм не подобається проводити ніч наодинці у власному домі, 15% зізналися, що беруть телефон до вбиральні, аби не бути на самоті в темряві, а ще 15% узагалі відмовляються йти куди-небудь вночі. Якщо внизу є незвичний шум, більшість попросить партнера подивитися, що відбувається (13 %).

Багато страхів пов’язані з дивними моментами у фільмах (28%) та загрозливими тінями (27%).

Поведінковий психолог Джо Геммінгс прокоментував результати, зауваживши, що багато ірраціональних страхів з дитинства можуть залишитися з нами протягом життя, впливаючи на наші емоції та поведінку.