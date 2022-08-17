Дедалі більше жінок звертаються до пластичних хірургів із проханням провести корекцію статевих губ. Причини цього криються в тому, що їм незручно носити тісний одяг, який привертає увагу до статевих губ.

Лабіопластика передбачає зменшення розміру малих статевих губ – клаптів шкіри по обидва боки від входу в піхву – і коштує до 4 тис. фунтів стерлінгів.

Причиною цього є мода на дуже тісні легінси. Вони завдають чимало незручностей своїм господаркам: тиснуть, викликають біль та натирання.

Зараз дивляться

Лікар Джон Скевофілакс, головний хірург клініки Ювеніс, сказав, що 2021 року він провів близько 50 таких процедур.

Він також повідомив, що 80% жінок, які звертаються за лабіопластикою, нині хочуть усунути дискомфорт під час носіння тісного одягу, а не з естетичних причин.

Раніше вважалося, що дизайнерські вагіни підживлюються нереалістичними зображеннями тіла у порнографії.

Але лікар Скевофілакс сказав, що це небезпечно і вводить в оману, оскільки викликає почуття сорому в жінок, які шукають допомоги від болю, який вони відчувають у своєму житті. Він додав, що жінки повинні мати можливість носити все, що їм хочеться.