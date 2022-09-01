Експерти Міністерства охорони здоров’я України відповіли на найпоширеніші запитання щодо електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби.

– З листопада в Україні замість паперових рецептурних бланків запрацює електронний рецепт на відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів, – йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що це важливе рішення для пацієнтів, які проходять складне лікування, а також ще один етап посилення контрольованого та відповідального відпуску рецептурних препаратів в Україні.

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На які наркотичні та психотропні препарати потрібен е-рецепт

Йдеться про лікарські засоби, які мають наркотичну дію і обіг яких суворо обмежений. Такі препарати застосовуються лише за рецептом лікаря, виписаним на спеціальному рецептурному бланку форми № 3 і за конкретними медичними показаннями.

Чи буде діяти паперовий рецепт

Так, паперові рецепти будуть діяти ще деякий час – медичні заклади, які поки не працюють з електронною системою охорони здоров’я, зможуть виписувати рецепти на паперових бланках.

Утім, важливо зауважити, що йдеться не про звичайні паперові рецепти. Це спеціальні рецептурні бланки форми № 3 на рожевому папері, які потребують суворої звітності та обліку.

Який термін погашення е-рецепта на наркотичні препарати

Електронний рецепт на наркотичні (психотропні) лікарські засоби, як і паперовий рецепт на спеціальних бланках форми № 3, дійсний протягом десяти днів з дня виписки.

Як пацієнт зможе отримати електронний рецепт на наркотичний лікарський засіб

Електронний рецепт на наркотичний препарат можна отримати безпосередньо у лікаря, який відповідає за лікування пацієнта. Зауважимо, що пацієнт повинен бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Під час виписування електронного рецепта пацієнту надійде смс з номером рецепта і унікальним кодом підтвердження, яке він повинен повідомити фармацевту в аптеці для отримання призначених препаратів.

Втім, якщо лікар поки не працює з ЕСОЗ, він випише пацієнтові паперовий рецепт.

В якій аптеці можна придбати наркотичні лікарські засоби за електронним рецептом

Придбати наркотичні (психотропні) лікарські засоби за е-рецептом, як і раніше, можна в тих аптеках, які мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.