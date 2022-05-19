Згідно з дослідженням американських вчених, забруднення навколишнього середовища стало найбільшим у світі екологічним фактором ризику хвороб і передчасної смертності.

Так, в 2015 році від хвороб, викликаних поганою екологією, померли 9 млн осіб (16% всіх померлих). Це кожна шоста передчасна смерть у світі.

Експерти з питань екології проаналізували ситуацію з 2015 по 2019 роки і дійшли висновку, що ситуація зі смертністю від забруднення екології не змінилася.

При цьому зафіксовано зниження смертності від побутового забруднення повітря і води, пов’язаного з убогістю (2,9 млн осіб у 2015-му проти 2,3 млн у 2019-му). Головні причини такої тенденції: поширення безпечних видів палива і контроль за спалюванням сміття.

Однак паралельно зросла смертність від забруднення повітря токсичними хімічними речовинами, що є ненавмисним наслідком індустріалізації та урбанізації: з 4,2 млн осіб до 4,5 млн у 2019 році, і більш ніж на 66% з 2000 року.

Відзначається, що в країнах з високим рівнем доходу реальний прогрес у боротьбі із забрудненням є, але його не можна назвати значним. Тоді як в країнах з низьким і середнім рівнем доходу забруднення є найбільш серйозним. На такі країни припадає понад 90% смертей, пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища

Вчені відзначають, що забруднення людського походження, що викидаються в повітря, землю, воду і океан без урахування наслідків, являє собою екзистенціальну загрозу для здоров’я людини і планети.

Як образно зауважив один із співавторів дослідження, “всі ми сидимо в одному казанку і повільно згораємо”.

Джерело: The Lancet Planetary Health