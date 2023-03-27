Все більше досліджень, проведених соціологами, підтверджують, що людям з привабливою зовнішністю живеться легше і простіше, як у фінансовому, так і в інших аспектах.

Даніель Хамермеш з Техаського університету роками вивчає явище, відоме як ефект краси.

Вона каже, що хорошим людям дійсно більше платять, у них менше проблем з отриманням банківських кредитів, їм пропонують кращі можливості для працевлаштування і різноманітні бонуси.

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– Ті, кого ми вважаємо привабливими, дійсно успішніші, – зауважує Хамермеш.

За її словами, навіть у науковому середовищі, де мірилом успіху є насамперед інтелект, зовнішність також має значення.

За оцінками вченої, працівник, який добре виглядає, заробить додатково $230 тис. протягом усього життя (на основі розрахунку, коли заробітна плата становить $20 на годину).

Хамермеш також визнала, що зовнішність торкнулася навіть гендерного розриву в оплаті праці.

Вона виявила, що не дуже привабливий чоловік заробляє майже на 10% менше, ніж його привабливий колега, тоді як цей показник для жінок становить близько 5%.

Вчена визнає, що інші фактори, такі як особистість, інтелект, освіта, вік, стать і раса мають значення, але ефект краси не залежить від них.

Що ж стосується косметичних процедур, які стають все більш популярним способом зробити риси обличчя більш гармонійними, то, як не дивно, Хамермеш не переконана, що вони надають привабливість.

За її словами, дослідження шанхайських вчених показало, що ті, хто витрачають більше грошей на красу, виглядають в очах інших ненабагато привабливішими, ніж ті, хто витрачає набагато менше.