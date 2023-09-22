Дієтологиня Керолайн Гінд у коментарі популярному британському онлайн-виданню розповіла про дешевші замінники авокадо, матча та асаї, які все одно можуть принести користь нашому мозку.

– Хоча суперпродукти пропонують безліч переваг завдяки вмісту в них сильнодіючих рослинних сполук, вам не потрібно лізти глибоко до кишень, щоб поліпшити здоров’я мозку, – зазначила експертка.

Авокадо. Керолайн погодилася з тим, що вживання авокадо корисне для здоров’я, але є й інші продукти повсякденного харчування, які ви можете додати до свого раціону і які дадуть такі самі результати.

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За словами дієтологині, вживання в їжу різних горіхів, насіння і зелених овочів може задовольнити потреби організму у вітаміні Е, а також забезпечити вітаміни групи В, що підтримують роботу мозку, які також містяться в авокадо.

Матча. Оздоровчі властивості цього напою засновані на вмісті в ньому L-теаніну – амінокислоти, яка знімає стрес, покращує настрій і допомагає регулювати режим сну.

Як зазначає Керолайн, хоча матча може принести більше користі для мозку, звичайний зелений чай пропонує багато з тих самих когнітивних переваг завдяки багатому вмісту антиоксидантів, L-теаніну і кофеїну, причому без потенційних витрат і складнощів приготування, пов’язаних із матча.

Асаї. Ягоди асаї, наповнені антиоксидантами і протизапальними властивостями, можуть захистити мозок від нейродегенеративних захворювань і допомогти поліпшити пам’ять.

Але дорога ягода не єдина, що містить антиоксиданти. За словами дієтолога, пігменти ягід (флавоноїди), що надають їм блискучих відтінків, допомагають поліпшити пам’ять і затримати її погіршення на два-три роки.

– Дві порції чорниці на тиждень підтримуватимуть рівень флавоноїдів на високому рівні, – стверджує експерт.

Якщо ви не любитель чорниці, замість неї можна спробувати ожину, чорну смородину і малину, додала дієтологиня.

Джерело: Express