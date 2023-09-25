Сімейна лікарка, терапевтка Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV назвала найефективніші продукти для відновлення печінки буквально протягом одного тижня.

– Головна функція печінки в нашому організмі – це виведення токсинів. На виконання цього непростого завдання негативно впливає безліч чинників, зокрема й одноманітний раціон, – зазначила лікарка.

За словами Людмили Сердюк, насправді є дуже багато корисних продуктів, які благотворно позначаються на стані печінки. Але серед них є — най-най.

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Для ефективного відновлення печінки терапевтка рекомендує віддавати перевагу насамперед оливковій олії, горіхам, авокадо, вівсянці, ягодам, каві.

Як стверджує сімейна лікарка, ефект від вживання цих простих і доступних продуктів відчується вже через 7-10 днів за умови, якщо ви відмовитеся від смажених, жирних страв і, звісно ж, від алкоголю.