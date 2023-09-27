Медитація усвідомленості виявляється потужним інструментом, який може позитивно змінити ваш мозок і сприяти збереженню його здоров’я. Окрім здатності змінювати структуру і функції мозку, вона має вплив на стрес та реакції розуму на нього.

Відомий професор клінічної психології з Університету Суррея у Великій Британії, Торстен Барнгофер пояснює, що медитація усвідомленості допомагає пом’якшити стрес, роблячи вас більш усвідомленими до викликів і своїх реакцій на них.

Британська журналістка практикувала цей метод протягом шести тижнів, 30 хвилин на день – один сеанс або два 15-хвилинні сеанси. Вона виконувала керовану медитацію усвідомленості, прослуховуючи аудіозапис. Крім того, у жінки була одна щотижнева сесія медитації з Барнгофером через Zoom.

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Вже через місяць журналістка відчула ефект, а після повного курсу її структура мозку фактично змінилась.

Медитації корисні, навіть якщо ваш рівень стресу низький, оскільки це допомагає зберегти емоційний баланс і покращити загальний стан мозку.

Під час медитаційних сеансів ви можете відчути, як ваш розум починає блукати від думки до думки. Це нормально, і в деяких випадках це корисно, але надмірне блукання думок може призвести до стресу та нав’язливих роздумів.

Медитація усвідомленості навчає вас спостерігати за блукаючими думками і контролювати їх.

Додатково до медитації, фізична активність також може покращити нейропластичність мозку. Комбінація фізичної активності та когнітивних вправ може сприяти розвитку навичок та пластичності.

Навіть найменші зусилля можуть мати значущий вплив на мозок.

Практика ефективна не лише для дорослих, а й для дітей. Розвиток мозку у ранньому віці надзвичайно пластичний і важливий.

Важливо пам’ятати, що мозок постійно змінюється і адаптується. Опанування нових навичок, практика усвідомленості та фізична активність – це всі можливості покращити роботу вашого мозку і зберегти його здоров’я на тривалий час.

Вам не потрібно бути професійним дослідником або лікарем, щоб розвивати свій мозок. Почніть з простих кроків, навчайтесь новому і дайте мозку можливість росту та розвитку. Ваш мозок – це ваша скарбниця можливостей, і ви можете робити її ще більш багатою і гнучкою.