Ізраїльські вчені з Тель-Авівського університету змогли виділити два антитіла, які з ефектом до 95% здатні нейтралізувати практично всі Covid-штами.

Це дозволяє їм стати заміною існуючим вакцинам. Причому настільки ефективною, що, за словами дослідників, робити щеплення кожен раз під час появи нового Covid-штаму вже буде не потрібно.

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– Ми довели, що два антитіла, названі TAU-1109 і TAU-2310, насправді дуже ефективні для нейтралізації варіантів Дельта і Омікрон, – зазначила одна з керівників дослідницької роботи, доктор Наталія Фрейнд.

За даними вчених, TAU-1109 при нейтралізації Омікрона показує 92% ефективності, Дельти – 90%.

Друге антитіло, TAU-2310, нейтралізує Омікрон з ефективністю 84%, Дельту – 97%.

Джерело: The edge markets