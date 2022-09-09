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Ефективні майже на 95% проти всіх Covid-штамів: вчені Ізраїлю відкрили нові антитіла

9 Вересня 2022, 12:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вчені
Джерело: Depositphotos

Ізраїльські вчені з Тель-Авівського університету змогли виділити два антитіла, які з ефектом до 95% здатні нейтралізувати практично всі Covid-штами.

Це дозволяє їм стати заміною існуючим вакцинам. Причому настільки ефективною, що, за словами дослідників, робити щеплення кожен раз під час появи нового Covid-штаму вже буде не потрібно.

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– Ми довели, що два антитіла, названі TAU-1109 і TAU-2310, насправді дуже ефективні для нейтралізації варіантів Дельта і Омікрон, – зазначила одна з керівників дослідницької роботи, доктор Наталія Фрейнд.

За даними вчених, TAU-1109 при нейтралізації Омікрона показує 92% ефективності, Дельти – 90%.

Друге антитіло, TAU-2310, нейтралізує Омікрон з ефективністю 84%, Дельту – 97%.

Джерело: The edge markets

Теги
Ізраїль Вакцинація Коронавірус Covid-19 Наукові дослідження науковці Штам Омікрон
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