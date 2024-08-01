Співробітник Центру досліджень у сфері кави при Техаському університеті A&M Ерік Бреннер розповів, чи варто перейматися з приводу небезпеки для здоров’я хімікатів, які застосовують для видалення кофеїну з кавових зерен.

– Кава є ключовим компонентом ранкової рутини багатьох людей. Але водночас кофеїн може викликати нервозність, занепокоєння і проблеми із засинанням, – каже експерт.

Декофеїнізована кава, зазвичай позбавлена максимум 97% кофеїну, є смачною альтернативою. Але деякі організації із захисту здоров’я висловили занепокоєння з приводу хімічної речовини, що використовується в процесі декофеїнізації, оскільки вона може підвищити ризик деяких видів раку.

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Як видаляють кофеїн з кави

За словами фахівця, існує кілька способів приготування кави без кофеїну. Але є два найпоширеніші методи, які передбачають використання хімічних речовин – метиленхлориду або етилацетату.

Суть очищення – у прямому контакті кавових зерен із хімікатами. Він починається з обробки парою зелених, несмажених зерен, щоб вони набрякли та відкрили пори. Потім зерна промивають у метиленхлориді або етилацетаті, щоб видалити з них кофеїн. Кінцевий продукт зазвичай не має смаку як звичайна чашка кави.

Наскільки небезпечні хімікати

На запитання, чи небезпечні хімічні речовини, що використовуються для декофеїнізації кави, експерти дають коротку й однозначну відповідь – ні. Принаймні, не в тій кількості, якої ви зазнаєте, вживаючи каву без кофеїну.

Однак люди, які піддаються впливу таких хімічних речовин, як метиленхлорид, у великих концентраціях (наприклад, робітники, які використовують його для зняття фарби або знежирення металів), можуть мати підвищений ризик розвитку раку печінки та легенів, а також пошкодження центральної нервової системи.

Деталі

В Управлінні з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами визначили, що декофеїнізована кава не повинна містити понад 0,001% небезпечної хімії.

– Це означає, що практично неможливо випити стільки кави без кофеїну, щоб наразити себе на небезпечний рівень метиленхлориду, – зазначають експерти.

І додають: вживання кави без кофеїну не становить жодної небезпеки для здоров’я.