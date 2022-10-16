Експерт з радіації та радіоактивності Роман Павлюк в коментарі одному з провідних українських ЗМІ розповів про те, як можна вижити при ядерному ударі, навіть якщо перебувати поруч з епіцентром вибуху.

– Ядерний удар швидше можна пережити, ніж від нього загинути. Якщо під час нього ви вдома, не потрібно нікуди бігти, а чекати інструкцій, – розповідає Роман Павлюк.

За його словами, при ядерному ударі, безумовно, будуть страшні руйнування. Але є кілька заходів, яких обов’язково потрібно вжити, щоб збільшити свої шанси на виживання до максимуму.

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Як вижити при ядерному ударі:

ховатися в підвал при сигналі повітряної тривоги. На поверхні людина не виживе, в она просто розпадається на атоми в частки секунди;

просто розпадається на атоми в частки секунди; залишатися в укритті 48 годин і чекати повідомлення по радіо;

захистити органи дихання від радіоактивного пилу. Якщо з собою не виявилося респіратора, підійде марля, медична маска. В ідеалі добре мати з собою кілька поліетиленових дощовиків, щоб забезпечити мінімальне потрапляння радіоактивного пилу на поверхню шкіри;

вибратися з приміщення, що палає, захищаючи органи дихання від чадного газу. На поверхні варто орієнтуватися по куту нахилу дерев або будівель, пошкоджених вибуховою хвилею. Не рекомендуються виходити на підвищення, тому що рівень радіації там може бути вище;

воду можна вживати тільки заздалегідь підготовлену в поліетиленовій пляшці;

у разі перебування у вцілілому приміщенні, де немає пожежі, важливо якомога краще ізолювати вікна, щоб радіоактивний пил не потрапив в приміщення.

Також, як і в разі ракетних атак, не варто перебувати поблизу вікон, пам’ятати про правило двох стін і чекати повідомлення від ДСНС і військово-цивільних адміністрацій. Про всяк випадок мати запас води в пляшках і суху їжу в поліетиленових пакетах на 48 годин, наполягає експерт.