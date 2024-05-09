Медики і дієтологи застерігають, якщо яйця варяться понад 10 хв., у них утворюються речовини, що сприймаються організмом як токсини.

Жовток позеленів – не їжте яйце

Не всі знають, що зеленуватий наліт на жовтку звареного на круто яйця свідчить, що в ньому утворилися токсичні речовини.

– Хоча поки не повідомлялося про жертви внаслідок вживання переварених яєць, краще їх не їсти, – вважає експертка, дієтологиня Ліза Стіл.

Вона пояснила, що при варінні яєць з білка виділяється сірководень. Чим довше вариться яйце і чим міцнішою стає шкарлупка, тим більше сірководень насичує жовток, бо не може вийти назовні.

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Яєчний жовток містить залізо, і коли це залізо зустрічається з газоподібним сірководнем, воно утворює сульфід заліза, який надає жовтку зеленуватого забарвлення.

Чим більше сульфіду заліза, тим товще зелений наліт.

А сульфід заліза – речовина, що несе в собі потенційну небезпеку для людського організму, в тому числі – для чоловічої потенції.

Токсини, що утворюються під час тривалої теплової обробки яєць, можуть також призвести до розладу шлунка і навіть до задухи в деяких людей.

Експертка радить не варити яйця понад 10 хв. – вони стануть крутими вже через 7-9 хвилин.

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Джерело: Times of India