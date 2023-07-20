Експерти Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?” розповіли, як швидко оговтатися в разі панічної атаки.

– Панічна атака недарма називається саме атакою. Вона зазвичай виникає раптово, але сприймається надзвичайно гостро, – пояснюють фахівці.

Ось людина спілкується, усміхається, а вже наступної миті її охоплює несамовитий страх: світ навколо ніби йде з-під ніг, у грудях шалено стукає серце.

За словами експертів, зазвичай панічні атаки виникають без реальної небезпеки – як наслідок тривалого стресу та втоми.

Потужний прояв тривоги захоплює всі наші відчуття і на певний проміжок часу стирає зв’язок із реальністю – звідси відчуття приреченості, втрата самоконтролю.

– Найкраща протидія панічній атаці – “заземлення”, повернення до реальності та усвідомлення цілковитої безпеки, – зазначають фахівці.

За їхніми словами, техніка “5-4-3-2-1” допоможе опанувати гостру раптову тривогу – свою чи людини поруч. Для цього потрібно сісти й упертися ногами в підлогу, дихати повільно, концентруючись не на відчуттях, а на навколишньому світі.

Назвіть:

5 речей, які ви бачите поруч (стіл, телевізор, шафа, тарілка, чашка);

4 речі, які відчуваєте фізично (тверда підлога, м’яка футболка, прохолодна стіна, шорсткий килим);

3 речі, які чуєте (музика, шум вулиці, пориви вітру);

2 речі, які відчуваєте на нюх (дезодорант, запах книжки);

1 річ, яку можете відчути на смак (м’ятний льодяник).

Важливо: поодинокі панічні атаки не є розладом, це наслідок стресу чи надмірної втоми.

Але якщо вони трапляються з певною періодичністю, у будь-який час, за різних обставин і часто без видимої причини – не зволікайте, зверніться до психолога чи психіатра.

Джерело: Психологічна підтримка