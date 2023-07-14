Посилаючись на результати досліджень, експерти заявили, що штучний підсолоджувач аспартам безпечний в обмежених кількостях.

Нагадаємо, що замінник цукру аспартам, який використовується в тисячах продуктів, включно з напоями, морозивом і жувальною гумкою, було класифіковано Міжнародним агентством з вивчення раку ВООЗ (IARC), як можливо канцерогенний для людини.

ВООЗ заявила, що людині вагою 70 кг необхідно випивати від 9 до 14 банок дієтичного безалкогольного напою на день, щоб перевищити денну норму.

– Ми не радимо споживачам повністю припинити споживання аспартаму. Ми просто радимо проявити поміркованість, – закликав директор відділу ВООЗ з харчування та безпеки харчових продуктів Франческо Бранка.

У ВООЗ зазначили, що вона та IARC продовжать відстежувати докази в цьому питанні та заохочуватимуть незалежні дослідницькі групи.

Використовуваний як штучний підсолоджувач із 1980-х років, аспартам надає смак у 200 разів солодший за цукор за невеликої кількості калорій.

Ця хімічна речовина також міститься в продуктах, включно з деякими йогуртами, сухими сніданками, зубними пастами, і ліках, як-от льодяники від кашлю і жувальні вітаміни.

Як заявила старший фахівець Всесвітньої акції проти солі, цукру і здоров’я в Лондонському університеті королеви Марії Харієтт Берт, звіт ВООЗ показує, що компаніям необхідно знизити загальну солодкість своїх продуктів, а не покладатися так сильно на підсолоджувачі.

За її словами, якщо все зроблено правильно, переформулювання може поступово видалити з продуктів надлишок цукру, солі та насичених жирів без необхідності заміни на такі інгредієнти, як штучні підсолоджувачі.