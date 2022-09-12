Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, які дані містить електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) і наскільки надійно вона захищена від злому і витоку інформації.

– Електронна система охорони здоров’я – система, в якій, серед іншого, обробляються персональні дані й дані про здоров’я пацієнтів. Обробка та зберігання інформації базується на принципах Закону України Про захист персональних даних, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що власником центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я є Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

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Які дані містяться в ЕСОЗ:

реєстр пацієнтів;

реєстр декларацій про вибір лікаря;

р еєстр суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;

еєстр суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я; р еєстр медичних спеціалістів, р еєстр медичних працівників;

еєстр медичних спеціалістів, еєстр медичних працівників; реєстр договорів про медичне обслуговування населення;

реєстр договорів про реімбурсацію;

р еєстр медичних записів, записів про направлення та рецепти;

еєстр медичних записів, записів про направлення та рецепти; р еєстр медичних висновків та інші.

Які персональні дані пацієнта зберігаються в ЕСОЗ:

унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за умови присвоєння такого номера);

прізвище, ім’я, по батькові;

дата і місце народження;

адреса фактичного місця проживання або перебування;

реквізити документа, що посвідчує особу;

номер телефону, а дреса електронної пошти;

дреса електронної пошти; інформація про довірену особу для повідомлення при настанні екстреного випадку тощо .

А також безпосередньо медичну інформацію: групу крові пацієнта, інформацію про візити до лікаря, госпіталізацію, інформацію про електронні напрямки і рецепти, огляди, процедури тощо.

Як захищений доступ до даних в ЕСОЗ

Доступ до інформації, що міститься в ЕСОЗ, надається виключно ідентифікованим і справжнім користувачам (лікарям), які мають відповідні права доступу.

Передача інформації здійснюється виключно в зашифрованому вигляді згідно з вимогами законодавства з технічного та криптографічного захисту інформації.

Додатково в системі реалізовано принцип відокремленого зберігання персональних та медичних даних пацієнта, що суттєво знижує ризик витоку персоніфікованих даних.