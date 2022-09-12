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Електронна система охорони здоров’я: які дані містить, наскільки надійно захищена

12 Вересня 2022, 16:22
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, які дані містить електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) і наскільки надійно вона захищена від злому і витоку інформації.

– Електронна система охорони здоров’я – система, в якій, серед іншого, обробляються персональні дані й дані про здоров’я пацієнтів. Обробка та зберігання інформації базується на принципах Закону України Про захист персональних даних, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що власником центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я є Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

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Які дані містяться в ЕСОЗ:

  • реєстр пацієнтів;
  • реєстр декларацій про вибір лікаря;
  • реєстр суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
  • реєстр медичних спеціалістів, реєстр медичних працівників;
  • реєстр договорів про медичне обслуговування населення;
  • реєстр договорів про реімбурсацію;
  • реєстр медичних записів, записів про направлення та рецепти;
  • реєстр медичних висновків та інші.

Які персональні дані пацієнта зберігаються в ЕСОЗ:

  • унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за умови присвоєння такого номера);
  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дата і місце народження;
  • адреса фактичного місця проживання або перебування;
  • реквізити документа, що посвідчує особу;
  • номер телефону, адреса електронної пошти;
  • інформація про довірену особу для повідомлення при настанні екстреного випадку тощо.

А також безпосередньо медичну інформацію: групу крові пацієнта, інформацію про візити до лікаря, госпіталізацію, інформацію про електронні напрямки і рецепти, огляди, процедури тощо.

Як захищений доступ до даних в ЕСОЗ

Доступ до інформації, що міститься в ЕСОЗ, надається виключно ідентифікованим і справжнім користувачам (лікарям), які мають відповідні права доступу.

Передача інформації здійснюється виключно в зашифрованому вигляді згідно з вимогами законодавства з технічного та криптографічного захисту інформації.

Додатково в системі реалізовано принцип відокремленого зберігання персональних та медичних даних пацієнта, що суттєво знижує ризик витоку персоніфікованих даних.

Джерело
МОЗ
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