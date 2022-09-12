Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, які дані містить електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) і наскільки надійно вона захищена від злому і витоку інформації.
– Електронна система охорони здоров’я – система, в якій, серед іншого, обробляються персональні дані й дані про здоров’я пацієнтів. Обробка та зберігання інформації базується на принципах Закону України Про захист персональних даних, – йдеться в повідомленні МОЗ.
Зазначається, що власником центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я є Національна служба здоров’я України (НСЗУ).
Які дані містяться в ЕСОЗ:
- реєстр пацієнтів;
- реєстр декларацій про вибір лікаря;
- реєстр суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;
- реєстр медичних спеціалістів, реєстр медичних працівників;
- реєстр договорів про медичне обслуговування населення;
- реєстр договорів про реімбурсацію;
- реєстр медичних записів, записів про направлення та рецепти;
- реєстр медичних висновків та інші.
Які персональні дані пацієнта зберігаються в ЕСОЗ:
- унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за умови присвоєння такого номера);
- прізвище, ім’я, по батькові;
- дата і місце народження;
- адреса фактичного місця проживання або перебування;
- реквізити документа, що посвідчує особу;
- номер телефону, адреса електронної пошти;
- інформація про довірену особу для повідомлення при настанні екстреного випадку тощо.
А також безпосередньо медичну інформацію: групу крові пацієнта, інформацію про візити до лікаря, госпіталізацію, інформацію про електронні напрямки і рецепти, огляди, процедури тощо.
Як захищений доступ до даних в ЕСОЗ
Доступ до інформації, що міститься в ЕСОЗ, надається виключно ідентифікованим і справжнім користувачам (лікарям), які мають відповідні права доступу.
Передача інформації здійснюється виключно в зашифрованому вигляді згідно з вимогами законодавства з технічного та криптографічного захисту інформації.
Додатково в системі реалізовано принцип відокремленого зберігання персональних та медичних даних пацієнта, що суттєво знижує ризик витоку персоніфікованих даних.