Що потрібно для того, щоб отримати електронне направлення на медичну послугу? Чому таке направлення є обов’язковим? Який термін його дії? На ці та інші питання дає відповідь Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

За клінічними показаннями

Для початку треба знати, що для того, щоб отримати електронне направлення на медичну послугу, пацієнту потрібно пройти на прийом до лікаря особисто. Це потрібно для того, щоб лікар мав змогу оглянути пацієнта, щоб з’ясувати, чи потрібне направлення і на яку саме послугу. Адже направлення виписують не за бажанням пацієнта, а якщо на це є клінічні показання.

Якщо лікар знає свого пацієнта, давно з ним комунікує і розуміє його потреби, то він може виписати направлення і онлайн.

Якщо мова йде про перший візит до цього лікаря, потрібно обов’язково мати із собою паспорт.

Чому електронне направлення обов’язкове

Електронне направлення необхідне для того, щоб пацієнт отримав безоплатну послугу за Програмою медичних гарантій, а лікарня – оплату від НСЗУ. Крім того, електронні направлення формують коректну медичну статистику, на основі якої можна ефективно планувати та використовувати бюджет охорони здоров’я на потреби пацієнтів.

Чи можна отримати безоплатну послугу за паперовим направленням

Пацієнти з паперовими направленнями можуть звернутися до закладів, які уклали договори з НСЗУ. Ці заклади мають надати пацієнтам безоплатні послуги за Програмою медичних гарантій.

Паперове направлення та роздрукований примірник електронного направлення – не одне і те ж. Е-направлення створюється виключно в електронній системі охорони здоров’я. Щоб скористатися е-направленням, пацієнту достатньо знати його 16-значний номер, який приходить на телефон.

Якщо назвати номер направлення, але не надати його роздрукований варіант

Заклади не мають права відмовити пацієнту у наданні послуги без паперового варіанту, якщо пацієнт має дійсний номер електронного направлення.

Якщо вам відмовили, звертайтесь за номером 16-77 до контакт-центру НСЗУ. Оператор контакт-центру НСЗУ надасть додаткове роз’яснення або підкаже, як подати скаргу щодо порушення ваших прав.

Електронне направлення і консультація вузького спеціаліста

За електронним направленням у стаціонар можна звернутися лише для госпіталізації. Адже лікарі стаціонару, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, не мусять займатися поточним амбулаторним прийомом пацієнта.

Для консультації у вузького спеціаліста пацієнту необхідно обрати будь-який медичний заклад, який має договір з НСЗУ на надання допомоги за амбулаторним пакетом.

Також для отримання послуги за направленням не має значення, виписав його лікар комунального закладу чи приватного. Пацієнт отримає допомогу за направленням безоплатно в будь-якому закладі, що має відповідний договір з НСЗУ.

Термін дії електронного направлення

На електронному направленні вказана дата створення і дата, до якої дійсне це направлення. Крім того, лікар має повідомити пацієнту про строк дії направлення, адже термін дії кожного е-направлення встановлюється з урахуванням стану пацієнта та галузевих стандартів охорони здоров’я.

Хоча е-направлення може бути видане терміном дії впродовж одного року, пацієнту необхідно дотримуватись рекомендацій лікаря щодо термінів проходження відповідних обстежень.

Джерело: НСЗУ