Команда аналітиків Оксфордського університету під час дослідження визначила країни, населення яких споживає найбільше калорій. Зокрема, з’ясувалося, що люди в 94% країн споживають більше калорій, ніж рекомендована добова норма.

Відомо, що ожиріння стає дедалі серйознішою проблемою в усьому світі, починаючи з 1980-х років, але офіційно його було визнано епідемією 1997 року.

За словами експертів, одними з рушійних чинників цієї проблеми є зростання продажів напівфабрикатів і зниження фізичної активності.

Нагадаємо, що органи охорони здоров’я рекомендують жінкам споживати близько 2 000 калорій на день, а чоловікам – близько 2 500.

Але згідно з новими даними, зібраними OurWorldInData з Оксфордського університету, 173 країни зі 184 опитаних споживають у середньому понад 2 000 калорій на день.

Стало відомо, що США посіли друге місце, споживаючи в середньому 3 868 калорій на день.

Незважаючи на високий рейтинг, Америку обігнав Бахрейн, невелика острівна держава на Близькому Сході, де люди споживали понад 4 000 калорій на день – удвічі більше рекомендованої кількості.

Дані також показують, що четверо з 10 дорослих у цій країні страждають на ожиріння.

До першої п’ятірки країн за споживанням калорій увійшли Ірландія з 3 850 калоріями на день, Бельгія – з 3 824 ккал і Туреччина – з 3 762 ккал.

Навпаки, деякі країни споживають набагато менше рекомендованих 2 000 калорій на день.

Так, найнижче споживання калорій у світі зафіксовано в Центральноафриканській Республіці – всього 1 641 ккал на день. Далі йдуть Бурунді (1 696), Мадагаскар (1 770), Зімбабве (1 853) і Ємен (1 957).

Вважається, що низьке споживання калорій у цих країнах пов’язане з періодами політичних заворушень, що позначається на постачанні продовольства та економіці.

Окремі дані, надані OurWorldInData, засвідчили, що близько 13% дорослих в усьому світі страждають на ожиріння, 8% смертей у світі в 2017 році були спричинені ожирінням.

Відомо, що ожиріння підвищує ризик багатьох важких хвороб, зокрема, таких як хвороби серця, діабет і навіть рак.

Джерело: Express