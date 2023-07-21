Учені з іспанського Барселонського інституту глобальної охорони здоров’я (ISGlobal) виявили, що у людей, які снідали після 9 ранку, ймовірність розвитку діабету II типу була на 59% вищою, ніж у тих, хто снідав до 8 ранку.

Іспанські дослідники наголосили на важливості розгляду не тільки того, що ми їмо, а й того, коли ми їмо, щоб знизити ризик розвитку діабету.

– Біологічно це має сенс, оскільки відомо, що пропуск сніданку впливає на контроль рівня глюкози та інсуліну, – зазначила провідна авторка дослідження Ганна Паломар-Крос.

Щоб додатково вивчити вплив часу прийому їжі на ризик діабету, дослідницька група спостерігала за групою з понад 100 тис. дорослих, 79% з яких були жінками.

Учасників попросили записувати свій раціон харчування і час прийому їжі протягом 24 годин упродовж трьох днів поспіль. Потім команда проаналізувала дані за семирічний період і виявила 963 нові випадки діабету II типу.

Проте дослідження також показало, що тривале голодування може бути корисним, якщо люди снідають до 8 ранку і рано вечеряють.

– Наші результати показують, що перший прийом їжі до 8-ї ранку і останній до 7-ї вечора можуть допомогти знизити захворюваність на діабет II типу, – зазначила співавторка дослідження, професорка Маноліс Когевінас.

До слова, ще одне дослідження, під час якого було проаналізовано дані більш ніж 100 тис. осіб у Франції за сім років, показало, що вечеря після 22:00 ще більше збільшує ризик розвитку діабету II типу.

Джерело: Express