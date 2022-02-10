Дослідження американських вчених показало, що достатня тривалість сну впливає на споживання калорій в період неспання. Розуміння цього може докорінно змінити наші уявлення про ефективну втрату ваги.

У рандомізованому клінічному дослідженні взяли участь 80 добровольців. Вчені виявили, що молоді люди з надмірною вагою, які зазвичай спали менше 6,5 годин на добу, змогли збільшити тривалість сну в середньому на 1,2 години за ніч після індивідуального консультування з гігієни сну.

Така корекція була спрямована на збільшення часу перебування в ліжку до 8,5 годин. В результаті збільшена тривалість сну в порівнянні з контрольною групою знизила загальне споживання калорій учасниками в середньому на 270 ккал на день.

– Ми показали, що обмеження сну впливає на регуляцію апетиту. Це призводить до збільшення споживання їжі і, таким чином, піддає вас ризику збільшення ваги з плином часу, – зазначила доктор медичних наук, директор Чиказького центру сну при Чиказькому університеті Есра Тасалі.

За її словами, наукова робота не тільки вивчає вплив тривалості сну на споживання калорій, але, що важливо, робить це в реальних умовах, без будь-яких маніпуляцій або контролю над дієтичними звичками учасників.

Учасники спали в своїх ліжках, відстежували свій сон за допомогою спеціальних пристроїв і в іншому вели звичайний спосіб життя без будь-яких інструкцій по дієті або вправам.

В цілому, люди, які збільшили тривалість сну, змогли знизити споживання калорій в середньому на 270 ккал на день, що означало б приблизно 12 кг втрати ваги протягом трьох років, якщо ефект зберігався протягом тривалого терміну.

Ми показали, що, не вносячи ніяких інших змін в спосіб життя, ви можете подовжити свій сон і споживати менше калорій. Це дійсно може допомогти людям, які намагаються схуднути, констатують вчені.