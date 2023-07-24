Дослідження британських учених виявило фактори ризику, які провокують харчові розлади у дівчаток-підлітків: у 26% був діагностований або підозрюється дефіцит вітаміну B або заліза, 44% відчувають втому або занепад сил.

Також з’ясувалося, що троє з десяти дівчаток (29%) скоротили споживання молочних продуктів або червоного м’яса за останній рік, при цьому багато хто вважає, що це шкідливо для їхнього здоров’я (37%) або призведе до набору ваги (18%).

Ця новина з’явилася після дослідження 9 млн записів лікарів загальної практики, опублікованих у Lancet, які показують різке зростання кількості дітей і молодих людей у Великій Британії з розладами харчової поведінки в період з 2020 по 2022 рік.

Дослідження NHS Digital показало, що 60% 17-19-річних і 13% 11-16-річних мають ймовірний розлад харчової поведінки.

Деякі експерти кажуть, що відсутність у дітей контролю над своїм життям під час Covid-карантину стала поведінковим тригером. На думку інших, худорлявий ідеал жіночої краси, зображуваний у соцмережах і ЗМІ, посилює незадоволеність своїм тілом.

Автори дослідження, в якому взяли участь 505 дівчаток віком від 13 до 17 років, закликали до суворішого регулювання соціальних мереж, щоб захистити молодь від наслідків нездорового харчування.

Вчені зажадали, щоб урядові повідомлення в галузі громадської охорони здоров’я були зосереджені не тільки на профілактиці ожиріння, а й на важливості збалансованого харчування і дефіциту поживних речовин.

На думку медиків, якщо дівчатка не отримують достатньо енергії, їхні місячні можуть припинитися. Це може серйозно вплинути на здоров’я кісток і призвести до остеопорозу в більш пізньому віці.

Джерело: Express