Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Фармацевт розповів правду про ефективність зеленки як антисептика і чим її можна замінити

6 Листопада 2022, 11:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
обробка рани
Джерело: Depositphotos

Фармацевт Андрій Чимбар на майданчику онлайн-ресурсу Бережи себе розповів про те, наскільки насправді ефективна зеленка при обробці ран і порізів, та чим її варто замінити.

– Діамантовий зелений або зеленка — дуже звичний для нас антисептик. Однак дослідження, які доводили б його ефективність, проводилися дуже давно, – зазначає Андрій Чимбар.

За його словами, ніхто не перевіряв ефективність старої доброї зеленки протягом десятиліть використання. Цілком можливо, що багато збудників вже виробили до нього резистентність.

Читайте також:
Фармацевт розповів правду про ефективність зеленки як антисептика і чим її можна замінитиХлоргексидин від коронавірусу: Комаровський розповів, чи захистить антисептик від Covid-19

Зараз дивляться

– Сьогодні ми маємо ефективні антисептики, які не мають такого яскравого забарвлення, тому зеленка це скоріше про терористичну атаку на публічну особу, ніж про антисептичну обробку ран, — розповідає фармацевт.

Що використовувати замість зеленки

Експерт радить поверхневу рану шкіри обробити хлоргексидином і накрити пластиром.

– Я зупинився б на цьому варіанті. І естетичніше, і ризик повторної травматизації нижче, – резюмує фахівець.

Джерело: Бережи себе

Теги
поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь