Фармацевт Андрій Чимбар на майданчику онлайн-ресурсу Бережи себе розповів про те, наскільки насправді ефективна зеленка при обробці ран і порізів, та чим її варто замінити.

– Діамантовий зелений або зеленка — дуже звичний для нас антисептик. Однак дослідження, які доводили б його ефективність, проводилися дуже давно, – зазначає Андрій Чимбар.

За його словами, ніхто не перевіряв ефективність старої доброї зеленки протягом десятиліть використання. Цілком можливо, що багато збудників вже виробили до нього резистентність.

Зараз дивляться

– Сьогодні ми маємо ефективні антисептики, які не мають такого яскравого забарвлення, тому зеленка це скоріше про терористичну атаку на публічну особу, ніж про антисептичну обробку ран, — розповідає фармацевт.

Що використовувати замість зеленки

Експерт радить поверхневу рану шкіри обробити хлоргексидином і накрити пластиром.

– Я зупинився б на цьому варіанті. І естетичніше, і ризик повторної травматизації нижче, – резюмує фахівець.

Джерело: Бережи себе