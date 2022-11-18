Практичний психолог Юлія Ворман напередодні вихідних пропонує чергову добірку чудових фільмів, які, можливо, можуть круто змінити на краще чиєсь життя.

Пеле: народження легенди. Біографічна картина у всіх деталях розкриває історію найбільшого футбольного гравця на прізвисько Пеле. Дитяча мрія, яка стала квитком в успішне життя, подарувала йому не тільки славу, а й безліч випробувань, які загартували його характер. Величезна праця і відданість своїй справі допомогли спортсмену домогтися світового визнання.

Крок вперед. Все або нічого. У Лас-Вегасі, який переливається вогнями, кращі танцюристи планети зійдуться в батлі, який вирішить все. Талановитий самоучка Шон і красуня Енді, які мріють про славу і багатство, візьмуть участь в популярному реаліті-шоу і кинуть виклик найсильнішим командам супротивників, а головне — самим собі. Чи зможуть вони подолати страх, пережити зраду і приборкати пристрасть, щоб стати першими і здійснити свої мрії?

Зараз дивляться

Завжди говори “Так”. Головний герой зовсім втратив смак до життя і на всі пропозиції своїх друзів завжди відповідав “Ні”. Одного разу він випадково потрапив на відкритий виступ відомого психотерапевта, який рекомендував завжди відповідати “Так” на будь-яке питання. Тепер ця відповідь змінила життя героя найчарівнішим чином.

Серфер душі. З дитинства Бетані захоплювалася серфінгом, але в 13 років біля північного узбережжя Кауаї на неї напала акула. В результаті атаки дівчина залишилася без лівої руки і мало не загинула. Але сила волі і справжній характер зробили свою справу — Бетані, незважаючи ні на що, знову встала на дошку і почала брати участь в змаганнях.

Джерело: Психологічна підтримка