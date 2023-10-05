Спеціаліст зі сну та фізіотерапевт, Семмі Марго назвала позиції, які шкодять вашому здоров’ю під час сну.

Експерт зазначає, що неправильна поза під час сну здатна перекреслити всю користь від повноцінного восьмигодинного відпочинку.

Однією з популярних поз для сну є положення з піднятим коліном, коли ви лежите на животі з піднятими руками біля голови та однією ногою зігнутою вбік.

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За словами Марго, ця поза може призвести до проблем зі стегнами та створювати тиск на спину.

Ще гірше, за словами експерта, є позиція вільного падіння, яка подібна до попередньої, але без зігнутої ноги.

Марго стверджує, що таке положення може викликати серйозні проблеми зі спиною і шиєю, які можуть залишитись на все життя.

Поза ембріона, на боці, згорнувшись калачиком, може викликати невеликий біль у шиї, якщо голова не підтримується подушками належним чином.

Поза солдата, коли сплячий лежить на спині з руками з боків, також не є ідеальною для сну.

Вона може посилити хропіння, сприяти кислотному рефлюксу і викликати біль у попереку.

Експерт рекомендує покласти подушку під коліна, щоб зменшити ці негативні ефекти.

Поза морської зірки, коли сплячий лежить на спині з розкинутими руками і ногами, може збільшити схильність до кошмарів.

Люди, які сплять у позі колоди, на боці з прямими руками та ногами, можуть зіткнутися з болями в плечах.

Щоб знизити напругу тіла під час сну, експерт рекомендує використовувати подушки – одну під живіт та іншу під гомілки.

Джерело: Ladbible