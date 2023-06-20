Здебільшого про фолієву кислоту знають у зв’язку з плануванням вагітності. Дійсно, фолієва кислота дуже важлива для жінок репродуктивного віку, зокрема вагітних або тих, хто планує вагітність.

Саме цей вітамін бере участь у формуванні нервової трубки, черепа та спинного мозку плода. Нестача фолієвої кислоти в організмі жінки під час вагітності збільшує ризик розвитку у дитини складного дефекту хребта.

Насправді фолієва кислота – це вітамін В9, вірніше, синтетична версія вітаміну, який допомагає організму людини виробляти здорові червоні кров’яні клітини.

Якщо людина не отримує достатньо фолієвої кислоти та вітаміну B12, організм виробляє кров’яні клітини занадто великого розміру. Через це вони втрачають здатність транспортувати кисень належним чином.

Фолієву кислоту також часто призначають хворим на ревматоїдний артрит, хворобу Крона, псоріаз. Оскільки доведено, що цей вітамін посилює дію препарату метотрексат, який, зазвичай, обов’язково приймають пацієнти з такими діагнозами.

Як правило, прийом фолієвої кислоти не спричиняє якихось серйозних побічних ефектів. У рідкісних випадках можуть проявлятися здуття живота, нудота, втрата апетиту. Ці прояви помірні та швидко минають.

Для більшості дорослих та дітей вітамін В9 є абсолютно безпечним. Проте його не слід приймати у п’яти випадках, якщо:

встановлений стент у серці; застосовується гемодіаліз; є історія алергії на фолієву кислоту чи інші препарати; підтверджений низький рівень вітаміну В12; діагностоване онкологічне захворювання.

Проте навіть у цьому випадку не зашкодять продукти, багаті на цей вітамін. Приміром:

арахіс;

бобові;

спаржа;

броколі;

соняшникове насіння;

шпинат;

печінка тощо.

Джерело: Бережи себе