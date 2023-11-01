Відомо, що нещодавно в одному з районів Вінниці трапився спалах гепатиту А. Госпіталізовано 60 людей, серед них 14 дітей. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я 24 жовтня. Гепатит A: як передається та що відомо про перебіг хвороби – читайте в матеріалі.
Гепатит A: як передається
Сімейний лікар Наталія Романенко стверджує, що механізм передавання простий. Інфікована людина виділяє вірус фекально-оральним шляхом, при недостатній гігієні заражає воду, продукти. А інша людина заражається при вживанні цієї води або харчових продуктів.
Людина, яка хвора на гепатит A, є дуже заразною. Тож важливо дотримуватися гігієни усім. Інкубаційний період проходить в середньому 28 днів.
Гепатит A: симптоми захворювання
- температура;
- слабкість;
- біль у животі;
- нудота;
- блювота;
- жовтушність шкіри та склер;
- темна сеча;
- світлі випорожнення.
Гепатит A: що відомо про перебіг хвороби та профілактика
За словами лікаря, перебіг хвороби може бути від майже безсимптомного до тяжкого, рецидивуючого до шести місяців. Найсерйозніші ускладнення – це печінкова недостатність та навіть пластична анемія. Для профілактики мийте руки, не пийте брудної, неочищеної води, мийте овочі та фрукти і, за можливості, вакцинуйтеся від гепатиту A.