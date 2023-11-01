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Гепатит A: як передається та що потрібно знати, аби не захворіти – пояснює лікар

1 Листопада 2023, 10:48
Анна Голішевська редакторка стрічки
Гепатит A: як передається та що потрібно знати, аби не захворіти – пояснює лікар
Джерело: Unsplash

Відомо, що нещодавно в одному з районів Вінниці трапився спалах гепатиту А. Госпіталізовано 60 людей, серед них 14 дітей. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я 24 жовтня. Гепатит A: як передається та що відомо про перебіг хвороби – читайте в матеріалі.

Гепатит A: як передається 

Сімейний лікар Наталія Романенко стверджує, що механізм передавання простий. Інфікована людина виділяє вірус фекально-оральним шляхом, при недостатній гігієні заражає воду, продукти. А інша людина заражається при вживанні цієї води або харчових продуктів.

Людина, яка хвора на гепатит A, є дуже заразною. Тож важливо дотримуватися гігієни усім. Інкубаційний період проходить в середньому 28 днів.

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Гепатит A: симптоми захворювання

  • температура;
  • слабкість;
  • біль у животі;
  • нудота;
  • блювота;
  • жовтушність шкіри та склер;
  • темна сеча;
  • світлі випорожнення.

Гепатит A: що відомо про перебіг хвороби та профілактика

За словами лікаря, перебіг хвороби може бути від майже безсимптомного до тяжкого, рецидивуючого до шести місяців. Найсерйозніші ускладнення – це печінкова недостатність та навіть пластична анемія. Для профілактики мийте руки, не пийте брудної, неочищеної води, мийте овочі та фрукти і, за можливості, вакцинуйтеся від гепатиту A.

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