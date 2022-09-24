Нове дослідження показало, що ін’єкція модифікованого вірусу герпесу може знищити ракові клітини.

Згідно з ранніми результатами клінічних випробувань, генетично модифікована версія вірусу герпесу забезпечила потужні результати проти пізніх форм раку.

У пацієнтів, які брали участь у дослідженні, були ракові захворювання, включаючи рак шкіри, стравоходу та голови та шиї, і вони вичерпали інші варіанти лікування, включаючи імунотерапію інгібіторами контрольних точок.

Зараз дивляться

– Наше дослідження показує, що генно-модифікований вірус, який вбиває рак, може нанести один чи два удари по пухлинах – безпосередньо знищуючи ракові клітини зсередини, водночас викликаючи проти них імунну систему, – керівник дослідження професор біологічної терапії раку Кевін Харінгтон.

Це дослідження свідчить про те, що генетично модифікована форма вірусу герпесу потенційно може стати новим варіантом лікування для деяких пацієнтів із пізніми формами раку, включаючи тих, хто не відповів на інші форми імунотерапії.

Як це працює

Генно-інженерний вірус герпесу, створений для подвійної дії проти пухлин, у які його безпосередньо вводять.

Він не тільки розмножується в ракових клітинах, щоб руйнувати їх зсередини, але також блокує специфічний білок, відомий як CTLA-4, щоб змусити імунну систему ефективніше вбивати ракові клітини.

Два роки без раку

Троє з дев’яти пацієнтів, які отримували вірусну терапію, спостерігали зменшення пухлин. У одного з них пухлина повністю зникла. 39-річному чоловікові у 2017 році був діагностований рак слинних залоз.

Після кількох операцій йому сказали, що варіантів лікування більше немає.

– Це був мій останній рятівний круг. Мені робили ін’єкції кожні два тижні протягом п’яти тижнів, що повністю знищило мій рак, – сказав він.

Два роки він не хворів на рак.

Дослідники переглянули біопсію пацієнтів до та після ін’єкцій вірусу і виявили позитивні зміни в області, яка безпосередньо оточує пухлину.

Автори пояснили, що ін’єкції призвели до появи більшої кількості імунних клітин у цій області та ввімкнули гени, пов’язані з імунною відповіддю, що пригнічує ракові клітини.

Побічними ефектами під час лікування були лихоманка і втома.

Зараз команда сподівається продовжити вивчення потенціалу цієї стратегії на більшій кількості пацієнтів.

Директор Інституту дослідження раку в Лондоні професор Крістіан Хелін зазначив, що віруси є одними з найдавніших ворогів людства. Але нове дослідження свідчить про те, що можна використати деякі їхні особливості, щоб інфікувати та вбивати ракові клітини.

Джерело: EuroNews