Голова Міжнародного наукового форуму з домашньої гігієни та почесна професорка Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Саллі Блумфілд висловила занепокоєння тим, що пандемія коронавірусу змусила багатьох людей набути шкідливих звичок під час прибирання.

Ситуацію ускладнило те, що Всесвітня організація охорони здоров’я спочатку попередила, що вірус може поширюватися через забруднені поверхні. Пізніші дослідження показали, що ризик передачі хвороб через поверхні низький.

Але чи допомагає ретельне прибирання запобігти інфекції та захистити нас від хвороб? Експерти кажуть, що потрібно бути обережними і не плутати чистоту та гігієну.

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– Чистота – це коли ви хочете, щоб певне місце виглядало чистим, і для цього ви пилососите або витираєте пил. Водночас гігієна покликана захистити вас від шкідливих мікробів, – пояснила гігієніст.

За її словами, до таких патогенів належать, наприклад, норовірус, грип, Covid-19 і сальмонела.

Блумфілд наголосила на необхідності дотримання цільової гігієни в повсякденному житті та знати, коли можуть поширюватися шкідливі мікроби. Наприклад, коли ми торкаємося сирої їжі, користуємося туалетом, чіпаємо домашніх тварин або викидаємо сміття.

Переконання в тому, що чистота і гігієна – це не одне й те саме, існує з кінця 1980-х років, коли епідеміолог Девід Страчан висунув гіпотезу про гігієну. Він стверджував, що контакт із мікробами та інфекціями в ранньому дитинстві сприяє розвитку імунної системи дітей і захищає від алергії.

На думку вчених, схильність дитини до розвитку алергії не має нічого спільного з чистотою, але пов’язана з впливом різних типів мікроорганізмів через кишківник, шкіру і повітря, яким вони дихають.