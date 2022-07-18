У Чернігівській області відновлено вакцинацію проти Covid-19, яка була перервана через бойові дії та відсутність належних умов для зберігання вакцин.

Про це повідомив керівник управління охорони здоров’я Чернігівської ОВА Андрій Лінник.

За його словами, зараз у Чернігові працюють п’ять пунктів вакцинації, всього по області – 68. Збільшується кількість охочих зробити бустерне щеплення.

Зараз дивляться

– Ми не виключаємо, що восени знову буде спалах коронавірусної хвороби. Зараз саме час захистити себе. Вакцини є, кожен може звернутися до сімейного лікаря або в пункт вакцинації і отримати щеплення, – зазначив Лінник.

За його словами, у травні-червні медичні заклади області отримали достатню кількість вакцин Coronavac та Comirnaty від Pfizer.

Разом з початку року в Чернігівській області проведено 70 тис. щеплень, за останні три місяці – 6 тис., у тому числі майже 3,8 тис. щеплень – бустерна доза. Наразі у Чернігівській області відсоток охоплення щепленнями проти Covid-19 дорослого населення становить 48,8%.

Також в області є 21 заклад охорони здоров’я, де можуть надавати допомогу хворим на Covid-19, розгорнуто близько 400 госпітальних ліжок. Вони забезпечені киснем – або централізовано, або через кисневі концентратори.

Також є можливість перепрофілювати необхідну кількість ліжок, щоб підготуватися до госпіталізації важких пацієнтів.

Знайти пункти вакцинації в Чернігівській області можна за цим посиланням.