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Готуємося до школи: які планові щеплення повинна мати дитина

21 Серпня 2022, 10:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Експерти Міністерства охорони здоров’я України напередодні 1 вересня підготували пам’ятку для батьків про обов’язкові планові щеплення, які повинні бути у дитини перед тим, як відправитися в дитячий колектив.

– Для того щоб безпечно перебувати в колективі, зокрема, в школі, садочку, на дитячому майданчику, дитина повинна мати всі планові щеплення від десяти хвороб відповідно до Національного календаря, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що якщо є доступ до медичних закладів, всі необхідні щеплення дітям слід зробити до 1 вересня. Щоб вакцинувати дитину, її слід записати до сімейного лікаря або педіатра.

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Якщо через війну ви були змушені покинути свій будинок, щепитися можна в будь-якій найближчий медустанові без переукладання декларації. Всі щеплення за календарем є безкоштовними.

Якщо так сталося, що ви пропустили одне або кілька щеплень, це не означає, що треба починати серію вакцинації спочатку. Незалежно від того, скільки минуло часу від попередньої дози, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Він розробить схему, за якою ви зможете надолужити пропущені дози вакцини.

Важливо! Якщо у дитини є протипоказання до вакцинації, це повинен визначити сімейний лікар або педіатр, і надати відповідну довідку, яка буде підставою для допущення дитини до відвідування школи.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація МОЗ України поради лікаря Школа
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