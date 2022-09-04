Чому призначається йодид калію при аваріях на ядерних установках і чому препарат небезпечно приймати безконтрольно. Про це в коментарі одному з українських ЗМІ розповіли медики.

– У разі аварії на ядерних установках атомної станції відбувається викид радіоізотопного йоду (поганого йоду), який дуже швидко і легко поглинається щитоподібною залозою, особливо у дітей, тим самим може викликати її захворювання, – каже сімейний лікар Ольга Сахарчук.

За її словами, єдиним препаратом, здатним зменшити вплив радіоактивного йоду на щитовидну залозу, є калій йодид. Після його прийому відбувається блокування щитоподібної залози, і радіоізотопи вже не мають місця, щоб накопичитися.

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Як зазначила терапевт Вікторія Ющенко, прийом йоду може знизити ризик раку щитоподібної залози, але не захистить від променевої хвороби тих, хто знаходиться недалеко від ядерного вибуху.

За словами експертів, навіть якщо ви стали щасливим володарем таблеток йодистого калію (в аптеках їх не продають, але можна замовити через Інтернет), препарат ні в якому разі не можна приймати без потреби.

За словами Ольги Сахарчук, приймати йодид калію в якості профілактики слід тільки після офіційного оповіщення про загрозу викиду і необхідності проведення йодної профілактики. Таке повідомлення проводиться місцевими органами виконавчої влади всіма доступними засобами масової інформації.

– Тимчасова блокада функції щитоподібної залози і одноразове введення йодовмісних препаратів практично не позначається на стані здоров’я дітей і дорослих, – підкреслила лікар.

І уточнила, що, якщо приймати такі препарати тривалий час і в неправильному дозуванні, підвищується ризик зниження функції щитоподібної залози. Тому йодид калію приймається тільки один раз.

За словами медика, людям після 40 років калій йод не призначають. Для інших вікових категорій призначаються різні дози:

дітям до 1 м ісяця – 16 мг;

ісяця – 16 мг; від 1 місяця до 3 років – 32 мг;

від 3 до 12 років – 62,5 мг.

Підліткам від 13 до 18 років, а також дорослим до 40 років, вагітним і годуючим матерям призначається дозування в 125 мг.

– Всі інші йодовмісні препарати, наприклад йод, розчин люголя, не призначаються, адже вони не можуть всмоктуватися і накопичуватися в щитоподібній залозі. А значить, не захистять її, – додала Ольга Сахарчук.

Замість цього можна отримати хімічні опіки ротової порожнини або стравоходу. Те ж стосується і йодних сіток.

Людям, у яких видалена щитоподібна залоза, приймати йодид калій не потрібно. Також це стосується і людей з аутоімунним тиреоїдитом, тиреотоксикозом гіпотиреозом, поінформувала сімейний лікар.