Міжнародна група дослідників опублікувала в журналі Nature Microbiology оглядову статтю, в якій проаналізовані загострення грибкових інфекцій під час пандемії коронавірусу.

Автори відзначають, що ключова проблема з грибками полягає в тому, що вони являють собою надзвичайно запущену проблему громадського здоров’я з невеликою кількістю варіантів лікування.

– Наразі ми спостерігаємо більше смертей, викликаних грибковими захворюваннями, ніж від малярії і туберкульозу разом узятих, – констатують вчені-мікробіологи.

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Відзначається, що, крім аспергільозу, мова йде про мукормікоз, який зустрічається головним чином в Індії та Пакистані. А також про дріжджі роду Candida, які викликають кандидоз і присутні практично у всьому світі.

Згідно зі статтею, після того, як аспергільоз проник в кровоносні судини легень, смертність перевищує 80%, навіть якщо проводиться системна протигрибкова терапія.

Кандидоз викликає занепокоєння, оскільки він може колонізувати шкіру. Це єдиний грибок, що передається між людьми. Він стійкий до всіх відомих протигрибкових препаратів і може легко заразити пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легень.

Мукормікоз у пацієнтів з Covid-19 часто виникає в області очей, носа і може досягати головного мозку. Смертність становить 14% у випадках, коли два захворювання зустрічаються разом.

Оскільки мукормікоз викликає некроз, може знадобитися хірургічне втручання, яке в кінцевому підсумку спотворює пацієнта. При ураженні легень або поширенні грибка по всьому організму смертність досягає 80%.

Доброю новиною є те, що було розроблено кілька нових класів протигрибкових препаратів, які наразі проходять клінічні випробування.

Однак дослідники побоюються, що ці нові ліки не дійдуть до всіх, хто їх потребує. Передові методи лікування можуть залишатися обмеженими в багатих країнах, оскільки нерівність у доступі до них, ймовірно, збережеться.