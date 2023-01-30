Відключення світла, загроза блекауту і постійна загроза нового наступу Росії. Усе це спонукає бути готовим до всього – дефіциту електрики, води і порушення звичного режиму життя.

Факти вже розповідали про те, що має бути у домашній аптечці та в тривожній валізці. Цього разу ми поспілкувалися з дієтологом та гастроентерологом Наталією Міхньовою, яка розповіла, що має бути в тривожній харчовій валізці (шафці, комірці).

Отже, запаси харчів періодично роблять усі українці. Що важливо пам’ятати? Насамперед про запас можна придбати консерви.

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– Важливо, щоб вони були не надто солоними і не надто солодкими, – підкреслила Наталія Міхньова.

Консервовані кукурудза чи горошок. Із рибних – тунець чи інша риба, більш дешева, більш доступна. Найкраще в олії або у власному соку, щоб було мінімум соусів. Дієтолог не радить оселедець, бо буде спрага після нього, а вода в нас у дефіциті. Тушонку м’ясну так само можна придбати. Теж найкраще у своєму соку. Щоб цукор і сіль там були обмежені.

Варто придбати і сир та ковбасу, але у вакуумному пакованні.

– Треба дивитися на термін зберігання і умови зберігання. Наприклад, сирокопчена ковбаса – не дієтична, але це їжа резерву, краще, щоб вона була, аніж її не було, – каже лікарка.

Краще мати не хліб, а хлібці. Вони краще зберігаються. Про запас має стояти і один-два кілограми борошна.

Покласти до вашої харчової валізки незламності можна і все інше, що не псується: горішки волоські чи арахіс, сухарики. І те, й інше має бути несолоне. Сухофрукти в пакеті. Чорний шоколад (він не псується).

– Можна взяти джем, але не дуже солодкий. Яблучний підійде. Печиво цільнозернове. Воно корисне, поживне і також не псується, – каже Міхньова.

Можна придбати молоко тривалого зберігання. Воно не псується два-три місяці, і навіть до пів року. Пластівці вівсяні чи гречані, – з них можна заварити кашку. Можна тримати про запас і яблука та банани, періодично їх змінюючи.

Крім запасу води, треба завжди мати напоготові термос із окропом. Окріп періодично можна змінювати.

– Супи швидкого приготування не корисні, але це випадок особливий, умови екстремальні, тому можна запастися і ними, але вживати лише за потреби, – радить дієтологиня.

Діти дуже люблять солодощі. Але тут треба донести, що спочатку треба з’їсти щось корисне, а потім солодке. Треба розмовляти з дитиною, пояснювати, що їжа в обмеженій кількості. Діти подорослішали і розуміють багато що.

Головне – навіть у таких умовах намагатися дотримуватися балансу в харчуванні. Завжди працює тарілка здорового харчування, яка ділиться на кілька сегментів. У ній мають бути і м’ясо, риба, овочі-фрукти, цільнозернові продукти – хліб, хлібці, печиво.

Олія різних видів теж має бути у раціоні.

– Попри все треба харчуватися збалансовано. І при цьому щодня мати фізичне навантаження, – підкреслила Міхньова.

Пам’ятайте, що купувати зараз забаганки – зайве, бо всі ми обмежені в ресурсах. Але витрачайте кошти на своє здоров’я. Тоді ми будемо мати сили та здоров’я дочекатися перемоги.