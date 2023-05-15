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Хіміотерапія: вчені розробили революційний засіб, який полегшить її побічні ефекти

15 Травня 2023, 10:59
Валентина Андрейко журналістка
онкохворі
Джерело: Depositphotos

Корейські вчені розробили засіб – антитіло, що суттєво знижує побічні ефекти хіміотерапії – втрату ваги, скелетних м’язів, блювання… А отже – покращує стан онкохворих, що проходять лікування.

Дослідження відбувалося за підтримки Програми розвитку біо- та медичних технологій Національного дослідницького фонду Кореї.

Хіміотерапія на сьогодні – єдина перевірена часом методика лікування ракових захворювань. Проте це складне і важке для пацієнтів лікування. Оскільки, по суті, йдеться про отруту, яка вводиться в організм, щоб знищити ракові клітини. Побічних ефектів, на жаль, уникнути не вдається.

Ефективних стратегій лікування кахексії, спричиненої хіміотерапією, небагато.

Корейські вчені досліджували кахексію, викликану хіміотерапією, яка проявлялася втратою хворими апетиту і, як наслідок,  зменшенням маси тіла, виснаженням скелетних м’язів і жирової тканини, порушенням білкового обміну.

Ці процеси були такими масштабними, що іноді доводилося припиняти хіміотерапію, як то кажуть, на півдорозі, не досягши результату, оскільки кахексія може загрожувати життю.

Дослідження показало, що за допомогою антитіла можна відновити втрачені скелетні м’язи і жирову тканину в онкохворих. Це має важливе значення для продовження хіміотерапії, оскільки сприяє поліпшенню харчового статусу, відновленню фізичних сил. І, зрештою, збільшенню тривалості життя.

Уведення антитіл-антагоністів GFRAL при хіміотерапії може стати новим методом протиракового лікування, який підвищує шанси на виживання онкохворих.

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Джерело: Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle

Теги
Лікування раку Онкологія онкохворі
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