52-річний донор сперми з Великої Британії зізнається, його хобі замінило сімейне життя. І хоча, як він запевняє, зв’язки з жінками були і навіть народжувалися діти, але не виникло тієї іскри, яка б зробила його щасливим сім’янином.

Чоловік не розкриває свого прізвища, називає себе просто Джо Донор, але, вочевидь, йому бракує не лише сім’ї, а й слави. Він називає себе найпліднішим батьком Британії – у нього 170 дітей.

Джо живе недалеко від Ньюкасла і запевняє, що йому подобається його хобі – донорство сперми, – яким він почав займатися 13 років тому.

Були випадки, коли чергова дама, з якою він зустрічався, дізнавалася про його захоплення і наполягала, щоб він кинув донорство. Джо відразу ж кидав. Але не донорство, а даму.

