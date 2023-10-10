52-річний донор сперми з Великої Британії зізнається, його хобі замінило сімейне життя. І хоча, як він запевняє, зв’язки з жінками були і навіть народжувалися діти, але не виникло тієї іскри, яка б зробила його щасливим сім’янином.

Чоловік не розкриває свого прізвища, називає себе просто Джо Донор, але, вочевидь, йому бракує не лише сім’ї, а й слави. Він називає себе найпліднішим батьком Британії – у нього 170 дітей.

Джо живе недалеко від Ньюкасла і запевняє, що йому подобається його хобі – донорство сперми, – яким він почав займатися 13 років тому.

Зараз дивляться

Були випадки, коли чергова дама, з якою він зустрічався, дізнавалася про його захоплення і наполягала, щоб він кинув донорство. Джо відразу ж кидав. Але не донорство, а даму.

I’ve had 170 children and I’m not going to stop https://t.co/CxpYdPtDxZ via @Femail — Ганна І. (@anni4ka2022) October 10, 2023

– Зараз у мене немає партнера. Я сподіваюся, що одного разу зустріну ту особливу, яка зможе прийняти мене і безліч моїх дітей, – каже Джо.

Джо не займається донорством сперми заради фінансової вигоди, він каже, що відчуває неймовірну радість від того, що десь народжується ще одне його “я”.

– Я перевіряю якість сперми за невеликим тестовим зразком, який залишаю собі, доки посилка не прибуде замовнику, – ділиться Джо.

Він зберігає свій зразок у такій самій тарі й у таких самих умовах, як і відісланий. І коли отримує підтвердження, що сперма дійшла до одержувача, перевіряє, як поводяться сперматозоїди в тестовому зразку. Щоб переконатися, що результат обов’язково буде таким, якого очікує бездітна пара.

– Я завжди хотів дітей, і в мене їх було чимало, перш ніж я став донором. Намагаюся підтримувати зв’язок з усіма і сподіваюся, одного дня вони познайомляться один з одним, – каже британець.

Однак статистично ймовірність випадкової зустрічі дітей Джо дуже мала, оскільки вони розкидані по всьому світу.

Джо часто отримує негативні оцінки та коментарі від людей, які вважають його захоплення ненормальним. Однак британець вважає, що йому просто заздрять.

Джерело: Daily Mail