Генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні імені І. І. Мечникова Сергій Риженко розповів, які хворі з діагнозом Covid-19 найчастіше потрапляють до відділення реанімації. Йдеться насамперед про пацієнтів, які страждають на серцево-судинні захворювання.

– Багато людей хворіють на Омікрон безсимптомно, часто навіть не підозрюючи, що вони інфіковані. Або ж у них можуть бути незначні симптоми застуди у вигляді болю в горлі і легкого нездужання, – сказав лікар.

За його словами, на сьогодні кількість пацієнтів з Covid-19, які потребують допомоги реаніматологів, помітно знизилася. Але при цьому, якщо коронавірус накладається на серцево-судинні захворювання, то такі хворі з великою часткою ймовірності будуть направлені до відділення реанімації.

Медик також уточнив, що за останні кілька днів кількість хворих на коронавірусну інфекцію в клініці Мечникова збільшилася. Наразі таких пацієнтів тут 75. Із них 15 – в реанімації, 19 – майбутні мами.

За словами Сергія Риженка, набагато частіше на коронавірусну інфекцію почали хворіти діти. Якщо точніше, то в 14 разів частіше, ніж дорослі.

У зв’язку з цим медик попередив про небезпеку варіанту Омікрон. Хоча вірус і не викликає важких ускладнень, але з огляду на його підвищену заразність, багато людей переносять його на ногах, тобто знаходяться серед нас.

Тому дуже важливо дотримуватися відомих правил захисту від зараження, що стосуються і маскового режиму, і регулярного миття рук.

Нагадаємо, що, згідно з дослідженнями, Омікрон довше за інші варіанти здатний залишатися на пластикових поверхнях та шкірі.

Джерело: Сергій Риженко