І група інвалідності призначається особам, які повністю втратили працездатність і потребують постійної допомоги та опіки через серйозні захворювання або стани здоров’я.

Як отримати І групу інвалідності

Українська система встановлення груп інвалідності базується на медико-соціальній експертизі (МСЕК), яка здійснюється за рішенням територіальних органів Міністерства охорони здоров’я України.

Фахівці МСЕК оцінюють різні аспекти здоров’я та фізичної здатності особи, її можливості до самообслуговування, навчання, працевлаштування тощо.

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Основні причини, що можуть призвести до встановлення І групи інвалідності, охоплюють хронічні й онкологічні захворювання, травми, вади розвитку, неврологічні та психічні стани, які суттєво обмежують можливості особи.

I групу інвалідності мають право отримати особи, які повністю втратили працездатність і вимагають постійної опіки за різних причин.

Це інваліди з дитинства, загального захворювання, праці, а також ті, хто має травми після аварії на Чорнобильській АЕС, бойових дій чи їхніх наслідків.

Повний перелік захворювань для встановлення І групи інвалідності

Злоякісні новоутворення, зокрема лімфоїдної, кровотворної і споріднених із ними тканин (з метастазами і рецидивами; тяжкий загальний стан із вираженими проявами інтоксикації, кахексії і розпадом пухлини).

Психічні розлади зі стійкими, значно вираженими психопатологічними синдромами (деменція; олігофренія: ідіотія, імбецильність; слабоумство внаслідок шизофренії та епілепсії).

Хвороби центральної та периферичної нервової системи з прогресуючим перебігом і наслідки травм та інших уражень нервової системи з незворотними, значно вираженими порушеннями рухових, мовних та зорових функцій (верхня або нижня параплегія, геміплегія, виражена атаксія, тотальна афазія тощо).

Двобічний анофтальм (відсутність очей, вроджені рудиментарні очні яблука).

Повна сліпота або концентричне звуження полів зору до 10 градусів від точки фіксації на обидва ока.

Поєднання сліпоти на обидва ока (коригована гострота зору нижча від 0,1 або концентричне звуження полів зору до 25 градусів від точки фіксації) із загальною соматичною патологією або з ампутаціями нижніх кінцівок на рівні стегна, однієї верхньої кінцівки чи повною глухотою.

Сліпота (гострота зору з переносною корекцією менш ніж 0,05 або концентричне звуження поля зору до 10 градусів від точки фіксації) на обидва ока внаслідок стійких незворотних змін.

Різко виражена контрактура або анкілози плечових, ліктьових, променево-зап’ясткових суглобів верхніх кінцівок чи кульшових, колінних, гомілково-ступеневих суглобів нижніх кінцівок у функціонально невигідному положенні (у разі неможливості ендопротезування).

Кукси верхніх кінцівок на рівні передпліччя у різних поєднаннях.

Кукси двох нижніх кінцівок на рівні гомілки та вище у поєднанні з куксою однієї верхньої кінцівки.

Кукси обох нижніх кінцівок на рівні нижньої третини стегон і вище.

Двобічна відсутність чотирьох, трьох пальців кистей, включно з першим.

Захворювання нирок IV та V ступенів, які лікуються шляхом застосування програмного гемодіалізу.

Захворювання серцево-судинної системи, які призвели до недостатності кровообігу IIБ-III ступенів за неефективності реабілітаційних заходів.

Хвороби органів дихання з прогредієнтним перебігом, що супроводжуються стійкою легеневою недостатністю III ступеня, в поєднанні з недостатністю кровообігу IIБ-III ступенів.

Інваліди I групи мають право на соціальні пільги, серед яких: безкоштовний проїзд у громадському транспорті, безкоштовні ліки, пільги на оплату комунальних послуг, а також інші види підтримки та допомоги.