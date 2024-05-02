Фізіолог із Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Девід Джуліус розповів, що фізіологічно відбувається з нашим організмом, коли ми їмо гостру їжу.

Змушує потіти

Любителям гострої їжі напевно знайома одна негайна фізична реакція — потовиділення.

Це пов’язано з тим, що деякі з найгостріших продуктів містять сполуки, які зв’язуються з нервовими рецепторами шлунково-кишкового тракту, включно з ротовою порожниною, і активуються під впливом тепла.

Чилі, ароматна основа багатьох гострих страв, містить сполуку капсаїцин, яка зв’язується з цими рецепторами, а потім надсилає больовий сигнал у мозок.

Основні хімічні речовини, що містяться в перці, хроні та гірчиці, також зв’язуються з тими самими рецепторами, хоча й менш ефективно.

– Капсаїцин обманює наше тіло, змушуючи його думати, що температура підвищилася, тому мозок думає, що йому необхідно позбутися тепла. І ми робимо це в основному через потовиділення, – каже Джуліус.

Шлунково-кишкові розлади

Помірне вживання гострої їжі, як правило, безпечне для людей, у яких немає проблем зі шлунком. Однак це може викликати запалення в ділянках, які сприяють травленню, а іноді призвести до печії, болю в животі або діареї.

Люди з гастритом, який виникає при запаленні слизової оболонки шлунка, можуть бути особливо схильні до посилення болю в животі.

Прискорення метаболізму

Дослідження показали, що вживання гострої їжі може принести деяку користь для здоров’я. Наприклад, учені з’ясували, що щоденне приймання капсаїцину прискорює метаболізм: учасники спалювали еквівалент додаткових 200 калорій на день упродовж 14-тижневого періоду.

А в дослідженні 2022 року за участю понад 6 000 дорослих учені виявили, що споживання чилі пов’язане зі зменшенням накопичення кальцію в стінках коронарних артерій, які постачають кров’ю серце.

Однак неясно, чи може регулярне вживання гострої їжі знизити ймовірність ожиріння або серцевих нападів у довгостроковій перспективі.

Ризик розвитку раку

Дані про те, підвищують або знижують гостра їжа ризик розвитку раку, неоднозначні. Кілька досліджень показали, що щоденне вживання перцю чилі пов’язане з підвищеним ризиком раку стравоходу.

Водночас кілька експериментів показали, що капсаїцин і піперин, хімічна речовина, що міститься в перці, можуть допомогти уповільнити або знищити клітини раку молочної залози. Щоправда, вчені ще не знають, чи можуть ці відкриття колись привести до потенційного лікування.

Крайні реакції

У рідкісних випадках дуже гострий перець спричиняв екстремальні фізіологічні реакції, як-от головні болі або блювота, настільки сильна, що в когось розривався стравохід. Хоча такі ситуації не типові для звичайної людини.

– Якщо ви щойно з’їли шматочок їжі, в якій більше спецій, ніж ви можете витримати, найкраще взяти що-небудь із високим вмістом жиру, наприклад, склянку молока або ложку сметани, – радить Джуліус.

За словами вченого, вживання в їжу продуктів із жиром допомагає вивести капсаїцин із тканин, коли ви відчуваєте біль. Вода в таких випадках мало чим допоможе.

– Важливо поважати свої власні межі і не переоцінювати, скільки тепла може витримати ваше тіло, – додав Джуліус.

За правильного балансу ви можете виявити, що легкий опік робить їжу ситнішою.

І незалежно від того, їсте ви для здоров’я чи для смаку, кажуть експерти, якщо ви любите гостру їжу і ваше тіло може з нею впоратися, немає причин уникати її.