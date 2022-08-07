Міністерство охорони здоров’я України розмістило вже традиційний звіт про обсяги гуманітарної допомоги, отриманої відомством на цьому тижні від союзників нашої країни.

– Росія щодня обстрілює українські міста і села, ранить і вбиває українців. Тому допомога наших партнерів, яка вже набула безперервного й системного характеру, так важлива – щоб рятувати якомога більше життів, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Повідомляється, що чергова партія гуманітарної допомоги, отримана міністерством на цьому тижні, включає:

3 інкубатора;

2 998 турнікетів;

18 амбулаторних шприцевих насосів;

16 палет ліків в асортименті;

80 палет шприців;

70 палет антисептичних дезінфікуючих засобів;

49 палет засобів індивідуального захисту.

Зазначається, що донорами стали посольство України в Канаді, БФ Київської школи економіки, EUCPM, Crown Agents, Rotary (Grindeks), БФ Мост, Mentor Initiative, Sciensus та United Help Ukraine.

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МОЗ, в особі заступник міністра Марії Карчевич, висловив щиру подяку нашим партнерам і союзникам за цю неоціненну підтримку наших медиків, які щохвилини рятують життя українців в умовах війни.