Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Інкубатори, турнікети, ліки: гуманітарка, отримана МОЗ цього тижня

7 Серпня 2022, 09:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України розмістило вже традиційний звіт про обсяги гуманітарної допомоги, отриманої відомством на цьому тижні від союзників нашої країни.

– Росія щодня обстрілює українські міста і села, ранить і вбиває українців. Тому допомога наших партнерів, яка вже набула безперервного й системного характеру, так важлива – щоб рятувати якомога більше життів, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Читайте також:
Інкубатори, турнікети, ліки: гуманітарка, отримана МОЗ цього тижня”Турбота” від окупантів в Маріуполі: продають вкрадені ліки за захмарними цінами

Повідомляється, що чергова партія гуманітарної допомоги, отримана міністерством на цьому тижні, включає:

  • 3 інкубатора;
  • 2 998 турнікетів;
  • 18 амбулаторних шприцевих насосів;
  • 16 палет ліків в асортименті;
  • 80 палет шприців;
  • 70 палет антисептичних дезінфікуючих засобів;
  • 49 палет засобів індивідуального захисту.

Зазначається, що донорами стали посольство України в Канаді, БФ Київської школи економіки, EUCPM, Crown Agents, Rotary (Grindeks), БФ Мост, Mentor Initiative, Sciensus та United Help Ukraine.

Зараз дивляться

МОЗ, в особі заступник міністра Марії Карчевич, висловив щиру подяку нашим партнерам і союзникам за цю неоціненну підтримку наших медиків, які щохвилини рятують життя українців в умовах війни.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні гуманітарка Медики МОЗ України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь