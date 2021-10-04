Сьогодні, 4 жовтня, відкривається сезон присудження легендарних Нобелівських премій. Починають тріумфальну ходу номінантів піонери в області розробки мРНК вакцин проти Covid-19 і досліджень імунної системи. Вони можуть бути удостоєні премії в галузі медицини в €1 млн.

За словами експертів, опитаних AFP, прориви в області раку грудей, нові підходи до лікування ревматології, а також дослідження епігенетики, клітинної адгезії і стійкості до антибіотиків також мають хороші шанси на перемогу.

Цього року особливо виділяються два імені, враховуючи триваючу пандемію: Каталін Каріко з Угорщини та Дрю Вайсман з США, піонери вакцин на основі матричної РНК (мРНК) і професора Пенсільванського університету.

Їх відкриття, опубліковані в 2005 році, проклали шлях до розробки вакцин Pfizer/BioNTech і Moderna, які вже були введені більш ніж мільярду людей у всьому світі.

Ця технологія також показала багатообіцяючі результати при використанні проти інших захворювань.

Засновник призів, шведський винахідник динаміту Альфред Нобель, заявив у своєму заповіті, що нагороди повинні дістатися тим, хто приніс “найбільшу користь людству”, що зробило творців Сovid-вакцин очевидним вибором.

– Було б помилкою з боку Нобелівського комітету не присуджувати премію вакцині мРНК в цьому році, навіть якщо це трохи ризиковано, – сказала, глава відділу науки шведського Громадського радіо Ульріка бьоркстен.

Вона зазначила, що ця робота також може бути гідна Нобелівської премії з хімії, про яку буде оголошено в середу.

Однак багато хто вважає, що дуету, який займає керівні посади в німецькій лабораторії BioNTech, можливо, доведеться почекати визнання.

Відомо, що різні комітети, яким доручено вибирати переможців наукових премій, вважають, що повинні пройти роки або навіть десятиліття, щоб можна було оцінити справжній вплив відкриття до присудження Нобелівської премії.

Теоретично в заповіті Нобеля також обумовлювалося, що призи повинні виплачуватися за роботу, виконану в минулому році, але це рідко бралося до уваги.

Інтрига моменту

На думку деяких експертів, приз в області медицини, швидше за все, отримають 88-річний американець Макс Купер і 90-річний франко-австралієць Жак Міллер за їх відкриття, що білі кров’яні клітини, важливі для імунної системи людини, діляться на дві категорії: B і T-лімфоцити.

Відомо, що Т-клітини також зіграли роль у розумінні імунітету до Covid-19.

У 2019 році вони обидва отримали престижну премію Ласкера, яку часто розглядають як попередницю Нобелівської премії.

Але той факт, що вони ще не отримали Нобелівську премію, розглядається як аномалія.

Вивчення того, як поведінка та навколишнє середовище можуть викликати зміни, що впливають на роботу генів, – область, відома як епігенетика, – також розглядається як можливість для вручення престижної нагороди.

У розпал Covid-19

За заслуги в боротьбі з раком грудей мають шанси на перемогу і американці Денніс Слемон і Мері-Клер Кінг, які визначили гени ризику, чим відкрили шлях до лікування грізної патології.

Інший фахівець з генів, американець ліванського походження Худа Зогбі, який відкрив ген, відповідальний за синдром Ретта (психоневрологічне спадкове захворювання, що приводить до важкої форми розумової відсталості), також входить в число потенційних претендентів.

Австралійсько-британський вчений Марк Фельдманн і британець Равіндер Майні також згадувалися протягом багатьох років за те, що вони визначили роль цитокіну при ревматоїдному артриті.

Джуліан Девіс з Великої Британії провів фундаментальні дослідження стійкості до антибіотиків, серйозної проблеми громадського здоров’я.

Хоча нагорода 2020 року була вручена в розпал пандемії, це перший раз, коли весь процес відбору пройшов під тінню Covid-19.

Кандидатури закрилися наприкінці січня, коли в той же час минулого року новий коронавірус все ще був в основному обмежений Китаєм.

Приз 2020 року все-таки дістався вірусним дослідженням, а саме відкриттю вірусу гепатиту С.

Нобелівський сезон продовжиться присудженням премії з фізики та хімії, за якими слідують довгоочікувані призи з літератури та за внесок в боротьбу за мир. Сезон призів завершиться економікою в понеділок, 11 жовтня.

Нобелівські премії цього року приходять з чеком на 10 млн шведських крон ($1,1 або €1 млн).