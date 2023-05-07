На офіційному сайті Кабінету міністрів України опубліковано інформацію про новий порядок встановлення інвалідності цивільним особам, здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок поранення.

– Рішення про встановлення факту ушкодження здоров’я від боєприпасів ухвалюватиметься створеною Міністерством у справах ветеранів міжвідомчою комісією, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що далі МСЕК на підставі такого рішення встановлюватиме причинний зв’язок інвалідності.

Такий порядок ухвалено після внесення змін до постанов Кабміну від 03.12.2009 № 1317 та від 25.04.2018 № 306.

Цими постановами врегульовано процедуру встановлення причинного зв’язку інвалідності з військовою агресією російської федерації проти України.

Для встановлення такого факту особам необхідно подати на розгляд міжвідомчої комісії такі документи:

копії первинної медичної облікової документації;

висновок судово-медичної експертизи;

копію довідки МСЕК про групу та причину інвалідності від загального захворювання (для повнолітніх) або копію висновку ЛКК (для дітей);

довідку про відсутність (наявність) судимості;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Заяву та необхідні документи подають/надсилають поштою до Мінветеранів: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001.