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Інвалідність цивільної особи через поранення: як оформити, перелік документів

7 Травня 2023, 13:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
інвалід
Джерело: Depositphotos

На офіційному сайті Кабінету міністрів України опубліковано інформацію про новий порядок встановлення інвалідності цивільним особам, здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок поранення.

– Рішення про встановлення факту ушкодження здоров’я від боєприпасів ухвалюватиметься створеною Міністерством у справах ветеранів міжвідомчою комісією, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що далі МСЕК на підставі такого рішення встановлюватиме причинний зв’язок інвалідності.

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Такий порядок ухвалено після внесення змін до постанов Кабміну від 03.12.2009 № 1317 та від 25.04.2018 № 306.

Цими постановами врегульовано процедуру встановлення причинного зв’язку інвалідності з військовою агресією російської федерації проти України.

Для встановлення такого факту особам необхідно подати на розгляд міжвідомчої комісії такі документи:

  • копії первинної медичної облікової документації;
  • висновок судово-медичної експертизи;
  • копію довідки МСЕК про групу та причину інвалідності від загального захворювання (для повнолітніх) або копію висновку ЛКК (для дітей);
  • довідку про відсутність (наявність) судимості;
  • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Заяву та необхідні документи подають/надсилають поштою до Мінветеранів: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001.

Джерело
Урядовий портал
Теги
інвалідність Війна в Україні уряд
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