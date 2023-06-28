Йод та ковідна маска врятують? Радіобіологиня про дії у разі теракту на Запорізькій АЕС

У разі теракту на Запорізькій АЕС найбільш вразливими будуть Херсонська область, південь Запорізької області.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла радіобіологиня Олена Паренюк.

– Людям, які там живуть варто запастися питною та технічною водою, не споживати воду з Дніпра. Варто мати у запасі рукавички та респіратори. І як тільки люди почують сигнал тривоги, включити радіо або телевізор, подивитися повідомлення від влади, вдягнути респіратори, вдягнути рукавички. Якщо ви вдома закрити повністю все приміщення, щоб не потрапляло повітря ззовні, – каже Паренюк.

Якщо ж витік стався, коли людина перебувала на вулиці, то потрібно прийти додому, роздягтися, помитися технічною водою, яка є у закритих контейнерах. Одяг потрібно скласти у пластиковий пакет.

Радіобіологиня наголошує, що найголовніше – вірити офіційним повідомленням влади.

Звичайна протиковідна маска та йод врятують?

Зазвичай при загрозі радіації радять вдягати вакумно-марлеву повязку, але можна взяти й маску, яку використовували під час пандемії коронавірусу. Вдягнути дві-три маски, цього буде достатньо, аби захистити себе від радіоактивного пилу.

Проте навіть якщо немає під рукою респіратора, то можна скористатися шарфом або будь-якою щільною тканиною.

Паренюк зауважує, що йод пити не потрібно, адже генератори ЗАЕС 9 місяців не генерують і там короткоживучі радіонукліди вже розпалися. Вона зазначає, що у йода період напіврозпаду 8,5 діб.