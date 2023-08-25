Кабмін затвердив електронний документообіг для військово-лікарських комісій

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Наразі триває модернізація ВЛК в Україні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, затверджено Порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між військовими частинами, закладами охорони здоров’я, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Зазначені інституції зможуть надсилати та отримувати такі документи в електронній формі:

іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я;

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я;

витяги з наказів військової частини.

Маляр зазначила, що цей крок необхідний для покращення якості медичного обслуговування військовослужбовців під час проходження ВЛК, спрощення оформлення відпусток та звільнення. На виконання постанови уряду запроваджується відповідне технічне рішення.