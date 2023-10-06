Як повідомили експерти гуманітарного агентства Zdorovi, згідно з підсумками щоквартального дослідження стану медицини в Україні, 39% медзакладів відчувають брак фахівців.

– Особливо відчутна нестача кадрів виявилася на деокупованих територіях, оскільки спостерігається низький відсоток повернення фахівців на свої робочі місця, – повідомляють у прес-релізі агентства.

Водночас, згідно з прес-релізом агентства, приблизно в 47% медзакладів кількість персоналу порівняно з довоєнним періодом не змінилася.

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Дослідники зазначають, що 76% медзакладів працюють в умовах часткового дефіциту ресурсів, а 11% визначають рівень дефіциту критичним.

При цьому значний вплив роботи гуманітарних організацій на рівень забезпечення медзакладів відзначили понад 60% респондентів.

Водночас, згідно з опитуванням, у якому взяли участь 180 медиків, зокрема з прифронтових і деокупованих територій:

69% респондентів оцінили рівень підготовки медиків до роботи в умовах складної безпекової ситуації, як середній;

20% опитаних назвали свій рівень низьким;

45% учасників опитування визначили критичну потребу в засобах особистого захисту та спеціальному обладнанні для роботи в умовах катастрофи.

Повідомляється, що серед засобів особистого захисту респонденти найчастіше називали індивідуальні протихімічні пакети, протигази, костюми хімзахисту, а серед спеціального обладнання – спецтранспорт, кисневі станції, генератори, габіони, бронежилети, каски.