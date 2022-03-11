Як не стати людям, які, рятуючись від війни в Україні, біжать за кордон, жертвою аферистів, шахраїв, а то й запеклих кримінальників. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення підготувала низку рекомендацій і порад з цього приводу.

За 16 днів від початку військового вторгнення Російської Федерації на територію України в біженців і переселенців перетворилися мільйони наших співвітчизників.

Розгублені, оглушені тим, що відбувається, іноді перебуваючи в шоковому стані, вони стають легкою здобиччю представників злочинного світу.

– За період війни і евакуації українців до Європи, в основному в Польщі та Німеччині почастішали випадки зникнення одиноких дівчат і жінок з України, – повідомила Нацрада.

І уточнила, що на вокзалах до біженців з України часто підходять люди і, представляючись волонтерами, просять показати паспорт. У підсумку вони забирають документ, садять свої жертви в машини або автобуси, щоб нібито довезти до притулку, і люди зникають.

Поради тим, хто вимушено покинув територію України:

нікому не давайте в руки свій паспорт! Показати можна, віддавати – ні в якому разі. У разі якщо паспорт намагаються вихопити або відібрати, кричіть, кличте на допомогу.

намагайтеся триматися разом з іншими переселенцями до прибуття в пункт надання допомоги. Не рухайтеся по Європі поодинці і не сходіть з поїзда або автобуса без необхідності.

довіряйте тільки рекомендованим волонтерам, а тим, хто себе називає такими – задайте зустрічні питання.

Якщо ж не знаєте, куди йти і що робити далі після перетину кордону, звертайтеся до співробітників поліції, прикордонників та інших офіційних осіб, а не до випадкових перехожих.

Джерело: Нацрада з питань телебачення і радіомовлення