Географія легіонельозу розширюється. Жертви хвороби вже не лише на Підкарпатті, а й в інших регіонах Польщі. Їхня кількість зростає.

Станом на вівторок легіонельоз уже вбив 14 людей, ще понад 159 осіб захворіли.

Бактерії легіонели трапляються головним чином у воді – у душових голівках, гідромасажних ваннах, плавальних басейнах та озерах, а також у розбризкувачах, лійках і вологому садовому компості.

Розвитку бактерії сприяє висока температура, що тримається в країні.

Уже є результати дослідження проб, узятих з установки гарячого водопостачання муніципального водопроводу Жешува – у чотирьох із дев’яти проб води, узятих на дослідження 18 серпня, виявлено бактерії.

Що таке хвороба легіонерів?

Хвороба легіонерів, вона ж легіонельоз – це форма пневмонії, що викликається бактеріями легіонелли. Летальний результат реєструється в 1 із 10 випадків, а захворюваність за останні роки зросла у світі майже вчетверо.

Бактерії легіонелли виявляють у:

джакузі;

гідромасажних ваннах;

кранах;

душових насадках;

фонтанах;

природних прісних водоймах (озерах, річках, струмках);

вологому садовому компості;

лійках;

розбризкувачах.

Багато людей, які мали контакт із бактерією легіонелли, не хворіють

Однак якщо захворювання все ж виникло, дуже важливо негайно звернутися до лікаря. Хвороба легіонерів – серйозне, небезпечне для життя захворювання, що потребує негайного лікування.

Симптоми хвороби легіонерів зазвичай з’являються протягом 2-14 днів після контакту з бактеріями (так званий інкубаційний період). Вони схожі на симптоми інших видів пневмонії.

температура понад 40°С;

озноб;

кашель, кашель зі слизом або кров’ю;

задишка;

головний біль;

болі в м’язах;

біль у грудях;

втома;

відсутність апетиту;

нудота та блювання;

діарея;

сплутаність свідомості;

судоми.

Хто має найбільший ризик захворіти легіонельозом?

Це літні люди, які страждають на хронічні хвороби легень. Також ті, хто має ослаблену імунну систему через інше захворювання, наприклад, онкологію.

Лікування зазвичай передбачає антибіотики (пероральні або внутрішньовенні) протягом 10-14 днів. Деякі пацієнти можуть також отримувати внутрішньовенні рідини для запобігання зневоднення.

Наразі вакцини проти хвороби легіонерів немає.

Є й хороша новина – одужав перший пацієнт – чоловік приблизно 70 років, його виписано з Університетської клінічної лікарні в Жешуві.

Джерело: Strona Zdrowia