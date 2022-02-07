Оскільки маски є одним з основних засобів профілактики респіраторних вірусних інфекцій, їхнє обов’язкове носіння в громадських місцях навряд чи скасують цього року.

Про це в інтерв’ю одному з українських видань сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

– Мені здається, що цього року цього точно не станеться. Але маски не залишаться назавжди, – зазначив він.

За словами медика, якщо поширення коронавірусної інфекції перейде з пандемічного масштабу в ендемічний, тобто більш локальний, то вимогу одягати маску в приміщеннях можуть і скасувати.

Втім, ігор Кузін запропонував подивитися на досвід країн Азії, де ще задовго до пандемії коронавірусу люди одягали маски, заходячи в метро або інший громадський транспорт.

– Тому що вони знали, що маски чудово захищають від вірусних інфекцій в місцях скупчення людей, – нагадав головний санітарний лікар.

І додав, що загальна рекомендація носити маски в Україні швидше за все залишиться надовго, але вже без адміністративної відповідальності за її невиконання.

Нагадаємо, що Ігор Кузін також розповів про перспективи вакцинації від Covid-19 в Україні та перехід вакцинальної кампанії на комерційну основу.